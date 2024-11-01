·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5852
clics
El maravilloso comentario de Rufián al ser increpado en la calle: "Estáis en primero de Vito, ¿eh?"
4339
clics
Hemisferio occidental, 1941
3121
clics
Una interesante conversación entre un nativo americano y un uigur chino [Eng]
3914
clics
Recuperan imágenes de Ayuso reconociendo que no es católica tras su lío en La Almudena: “No se sabe el padre nuestro”
2869
clics
Presidente y Ana Aznar. Complejo de La Moncloa”: los archivos de Epstein
más votadas
324
Más de 200 muertos, entre ellos mujeres y niños, por derrumbe de mina de coltán en el este del Congo
298
El fin del «refugio» privado: las aseguradoras de salud ejecutan subidas de hasta el 20% y rechazan renovaciones por «siniestralidad»
456
España ficha a 20 científicos 'top' en sus ámbitos en EEUU que huyen del 'huracán Trump'
326
Guardiola vuelve a alzar la voz por Gaza: “los hemos dejado abandonados”
375
El Departamento de Justicia elimina nuevos archivos de Epstein que mencionan acusaciones sexuales descabelladas contra Trump, incluida una violación
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
18
clics
Vito Quiles, Javier Negre y su relación en Estado de Alarma: la Justicia busca saber cuál de los dos miente
El director del pseudomedio EDA TV reniega de su agitador favorito y desoye a la jueza que le requirió la entrega de la documentación contractual que les une
|
etiquetas
:
vito quiles
,
javier negre
,
estado de alarma
8
2
0
K
120
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
120
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Quillotro
A ver. La respuesta es fácil. Mienten los dos. La pregunta complicada es cuál de ellos miente más.
4
K
65
#2
josde
Los dos mienten, son iguales de falsos.
0
K
16
#3
jonolulu
La Justicia busca saber cuál de los dos miente
MÁS
.
Fixed
0
K
16
#8
jonolulu
#7
Si vienes con el cuento de todos son iguales...
0
K
16
#11
LaHipocresiaEsMaxima
#8
Al margen de si es verdad o no que todos causen el mismo efecto, lo que trato de explicar, y está costando que entiendas, es que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos.
Nos engañan continuamente con el juego de este sistema, desde hace mucho tiempo.
En fin, da mucha pereza, borregos por todos lados, la película Idiocracia se quedó corta.
0
K
6
#6
Herrerii
Y no puede pedir una vida laboral la jueza?
0
K
8
#10
platypu
Elplural llamando pseudomedio a otro
0
K
7
#9
Guilga
Estos dos no le dicen la verdad ni al médico
0
K
6
#4
LaHipocresiaEsMaxima
Periodistas de verdad, en este país, los puedes contar con una mano y te sobra dedos.
De cualquier idolología.
0
K
6
#5
jonolulu
#4
Y si cuentas periodistas de derechas no te hace falta ni mano
0
K
16
#7
LaHipocresiaEsMaxima
#5
Aquí se puede ver uno de los problemas que hacen que estemos como estamos, la polarización del pueblo, izquierda y derecha. Buenos y malos, yo tengo razón y el otro no, yo sé la verdad y el otro no.
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Fixed
Nos engañan continuamente con el juego de este sistema, desde hace mucho tiempo.
En fin, da mucha pereza, borregos por todos lados, la película Idiocracia se quedó corta.
De cualquier idolología.