edición general
10 meneos
18 clics
Vito Quiles, Javier Negre y su relación en Estado de Alarma: la Justicia busca saber cuál de los dos miente

Vito Quiles, Javier Negre y su relación en Estado de Alarma: la Justicia busca saber cuál de los dos miente

El director del pseudomedio EDA TV reniega de su agitador favorito y desoye a la jueza que le requirió la entrega de la documentación contractual que les une

| etiquetas: vito quiles , javier negre , estado de alarma
8 2 0 K 120 actualidad
11 comentarios
8 2 0 K 120 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Quillotro
A ver. La respuesta es fácil. Mienten los dos. La pregunta complicada es cuál de ellos miente más.
4 K 65
josde #2 josde
Los dos mienten, son iguales de falsos.
0 K 16
jonolulu #3 jonolulu
La Justicia busca saber cuál de los dos miente MÁS.

Fixed
0 K 16
jonolulu #8 jonolulu
#7 Si vienes con el cuento de todos son iguales...
0 K 16
#11 LaHipocresiaEsMaxima
#8 Al margen de si es verdad o no que todos causen el mismo efecto, lo que trato de explicar, y está costando que entiendas, es que ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos.
Nos engañan continuamente con el juego de este sistema, desde hace mucho tiempo.
En fin, da mucha pereza, borregos por todos lados, la película Idiocracia se quedó corta.
0 K 6
Herrerii #6 Herrerii
Y no puede pedir una vida laboral la jueza?
0 K 8
platypu #10 platypu
Elplural llamando pseudomedio a otro :shit: xD
0 K 7
#9 Guilga
Estos dos no le dicen la verdad ni al médico
0 K 6
#4 LaHipocresiaEsMaxima
Periodistas de verdad, en este país, los puedes contar con una mano y te sobra dedos.
De cualquier idolología.
0 K 6
jonolulu #5 jonolulu
#4 Y si cuentas periodistas de derechas no te hace falta ni mano
0 K 16
#7 LaHipocresiaEsMaxima
#5 Aquí se puede ver uno de los problemas que hacen que estemos como estamos, la polarización del pueblo, izquierda y derecha. Buenos y malos, yo tengo razón y el otro no, yo sé la verdad y el otro no.
0 K 6

menéame