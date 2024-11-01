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Vino español como sueldo para los poetas ingleses

Vino español como sueldo para los poetas ingleses  

Ese hombre con el que comenzó todo era Geoffrey Chaucer, el autor de Los cuentos de Canterbury (afiliado). El 23 de abril de 1374, día de San Jorge, que es el patrón de Inglaterra, el rey le otorgó ese derecho a recibir bebida gratis durante el resto de su vida. En algunos lugares se dice que fue porque en la celebración de ese día recitó unos versos y Eduardo III se los reconoció con ese presente a perpetuidad. Pero parece que no fue así del todo. Chaucer actuaba como diplomático para el rey y ostentaba otros cargos en el entorno real, y

| etiquetas: vino , español , poetas , ingleses
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5 comentarios
3 1 0 K 65 Historia
#5 Toponotomalasuerte
#4 bueno, eso lo hacemos todos. Pa eso inventamos los balcones. Lo que pasa es que me puede la priva y para mí el Edén, la meca, el shangrila es el Jerez, y la manzanilla reposada de Sanlúcar su profeta. Me pongo las botas! Mira, me voy a abrir una botellita de "las botas" a ver si a las dos estoy hablando gaditano jijijiji
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#1 Toponotomalasuerte
A los ingleses les debemos los mejores vinos del mundo: el oporto y la mayor obra maestra de la enología, que es el jerez! El mejor vino de la puta tierra.
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mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
#1 Vamos, que hasta "lo bueno", que han dado los ingleses, es malo para la salud y destroza vidas.
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#3 Toponotomalasuerte
#2 sobre la salud, escucha a los que saben anda!!! No se puede hablar sin saber! Aquí te dejo una fuente fiable sobre la salud.
youtube.com/shorts/PbresukBiVE?is=_EGLgdD6QuDc9NFO
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mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#3 No te voy a negar que siempre ha sido de mis fuentes favoritas sobre dietética y salud. He puesto el video como referencia varias veces.

Pero aún así, como Español patriota, tengo que mear mirando a Inglaterra y aprovechar cada oportunidad para meterme con ellos. Lo pone en la Constitución. O debería.
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menéame