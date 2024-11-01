Vino español como sueldo para los poetas ingleses  

Ese hombre con el que comenzó todo era Geoffrey Chaucer, el autor de Los cuentos de Canterbury (afiliado). El 23 de abril de 1374, día de San Jorge, que es el patrón de Inglaterra, el rey le otorgó ese derecho a recibir bebida gratis durante el resto de su vida. En algunos lugares se dice que fue porque en la celebración de ese día recitó unos versos y Eduardo III se los reconoció con ese presente a perpetuidad. Pero parece que no fue así del todo. Chaucer actuaba como diplomático para el rey y ostentaba otros cargos en el entorno real, y