Viñeta navideña de Diario Red, por Ferrán Martín  

"Me gustaba más cuando los hombres de buena voluntad deseaban paz y felicidad por navidad"

#1 Daniel2000 *
"Felicidad por NAVIDAD"

Ha dicho Navidad ... ha dicho Navidad ... y no "Felices Fiestas"
