·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14904
clics
La portada de 'El Jueves' que se comparte sin parar tras las protestas de La Vuelta en Madrid
11554
clics
Borrad la información privada de vuestros dispositivos viejos
6749
clics
La guía de Gabriel Rufián "para contestar a tu cuñado el indignado" sobre las protestas en La Vuelta
5820
clics
Tiroteos en escuelas: mapas de EE. UU. y Europa [Eng]
5680
clics
"Esta carta le perseguirá de por vida": el indignante texto de Feijóo sobre las protestas en La Vuelta
más votadas
587
Eurovisión: RTVE acuerda retirar a España si participa Israel
700
La Comisión de Investigación de la ONU concluye que Israel comete genocidio en Gaza: "Los Estados deben actuar para pararlo"
447
Muere a los 89 años Robert Redford
600
La Policía desmiente el "bulo" lanzado por El Mundo para criminalizar las protestas contra el genocidio de Israel
689
El Gobierno responde a la UCI: “Blanquear a través del deporte un genocidio sí es una posición política”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
36
meneos
63
clics
VÍDEO | ¿Hubo 'kale borroka' en las protestas de Ferraz? Recordemos a Esperanza Aguirre cortando calles
La derecha y la extrema derecha criminalizan una protesta ciudadana contra el genocidio en Gaza mientras olvidan sus propias acciones de bloqueo en las calles de Madrid ...
|
etiquetas
:
manifestaciones
,
derecha
,
ultraderecha
,
ayuso
,
kale borroka
30
6
0
K
286
actualidad
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
30
6
0
K
286
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
soberao
Cuando salía como ministra de educación en CQC cada semana con Pablo Carbonell entre bromas y gracietas, nadie se imaginaba lo hija de puta que llegaría a ser esta señora.
3
K
56
#5
riska
#1
Estás cortito de imaginación colega...
0
K
12
#6
soberao
*
#5
No es imaginación, son hechos, la compra que hizo de chaqueteros en el Tamayazo:
www.dailymotion.com/video/x75396v
0
K
14
#12
MellamoMulo
#11
esa valoración no es el debate. Si quieres abrir el melón de si una acción de protesta es “útil” o no, entonces entramos en otro terreno: una manifestación o una acción cargada de sentido moral solo tiene valor si logra un objetivo inmediato, o también lo tiene por el simple hecho de visibilizar y sostener unos valores? En ese sentido, interrumpir un evento internacional que tiene una enorme difusión mediática puede tener valor en ambos planos.
Pero insisto: ese no era el debate planteado. El debate era si los manifestantes fueron violentos o no. Y viendo cómo se han evaluado otras manifestaciones, con más heridos y menos manifestantes, la conclusión es bastante clara:
NO
1
K
33
#14
YeahYa
#10
Que ya sabemos lo que son los "policías heridos". El más grave de todos tiene una fractura en un dedo del pie. Y otros estarán heridos porque "les han mirado mal", con desprecio.
0
K
20
#7
tierramar
*
KAle borroka significa:" lucha en la calle". Aguirre es una especialista en la lucha callejera (contra policía municipal,...), si llega a ser vasca y de Bildu, en lugar del PP, ya habrá sido juzgada en la Audiencia; incluso condenada varias veces. Le salva ser de Madrid y del PP
0
K
19
#13
victorjba
#7
Menos mal que ese día se dejó el molotov en casa
0
K
20
#4
frg
*
Edit.
0
K
12
#3
johel
*
edit, me cole de noticia
0
K
11
#2
lobotomico2
Bastante cogido por los pelos.
0
K
7
#8
SolarNeron
#2
Hombre, yo llevo pensándolo varios días, como se están poniendo la derecha por unas protestas cuando hace 4 días loquearon una calle, casi asaltal la sede del PSOE en Madrid, incluso colgaron un muñeco representando a presidente del gobierno ahorcado en plena calle, y ahora por tumbar cuatro vallas y cortar un evento deportivo defendiendo los derechos de un pueblo que está siendo exterminado, ponene el grito en el cielo. Si cuando se estaban manifestando, de forma claramente violenta, se les hubiese prohibido, que no dirían?
4
K
61
#10
lobotomico2
#8
No se como se estan poniendo las derechas, lo que se es que unas manifestaciones delante del Congreso o delante de Ferraz, no son lo mismo que lo que paso el domingo.
Tienes todo el derecho a manifestarte. Pero aqui se manifestaron y hubo violencia, con 22 policias heridos. Se paro un evento internacional.
Y sobre todo, manifestarse contra Ferraz es manifestarse contra todo un grupo politico, encima que tiene el poder. Impedir la Vuelta, es meterse con gente que no tiene nada que ver con el genocidio.
0
K
7
#9
MellamoMulo
*
#2
en la manifestación de Jupol en Ferraz con muchos menos manifestantes hubieron más heridos de la Policía Nacional, 30 si no recuerdo mal. Si están por comparar manifestaciones para catalogarlas de violentas o pacíficas lo suyo sería tener el mismo baremo
1
K
33
#11
lobotomico2
*
#9
Te copio la respuesta anterior
Y sobre todo, manifestarse contra Ferraz es manifestarse contra todo un grupo politico, encima que tiene el poder. Impedir la Vuelta, es meterse con gente que no tiene nada que ver con el genocidio.
Se impodio terminar un evento internacional porque asi lo decidieron algunos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero insisto: ese no era el debate planteado. El debate era si los manifestantes fueron violentos o no. Y viendo cómo se han evaluado otras manifestaciones, con más heridos y menos manifestantes, la conclusión es bastante clara: NO
Tienes todo el derecho a manifestarte. Pero aqui se manifestaron y hubo violencia, con 22 policias heridos. Se paro un evento internacional.
Y sobre todo, manifestarse contra Ferraz es manifestarse contra todo un grupo politico, encima que tiene el poder. Impedir la Vuelta, es meterse con gente que no tiene nada que ver con el genocidio.
Y sobre todo, manifestarse contra Ferraz es manifestarse contra todo un grupo politico, encima que tiene el poder. Impedir la Vuelta, es meterse con gente que no tiene nada que ver con el genocidio.
Se impodio terminar un evento internacional porque asi lo decidieron algunos.