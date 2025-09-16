edición general
VÍDEO | ¿Hubo 'kale borroka' en las protestas de Ferraz? Recordemos a Esperanza Aguirre cortando calles

La derecha y la extrema derecha criminalizan una protesta ciudadana contra el genocidio en Gaza mientras olvidan sus propias acciones de bloqueo en las calles de Madrid ...

#1 soberao
Cuando salía como ministra de educación en CQC cada semana con Pablo Carbonell entre bromas y gracietas, nadie se imaginaba lo hija de puta que llegaría a ser esta señora.
riska #5 riska
#1 Estás cortito de imaginación colega...
#6 soberao *
#5 No es imaginación, son hechos, la compra que hizo de chaqueteros en el Tamayazo: www.dailymotion.com/video/x75396v
MellamoMulo #12 MellamoMulo
#11 esa valoración no es el debate. Si quieres abrir el melón de si una acción de protesta es “útil” o no, entonces entramos en otro terreno: una manifestación o una acción cargada de sentido moral solo tiene valor si logra un objetivo inmediato, o también lo tiene por el simple hecho de visibilizar y sostener unos valores? En ese sentido, interrumpir un evento internacional que tiene una enorme difusión mediática puede tener valor en ambos planos.
Pero insisto: ese no era el debate planteado. El debate era si los manifestantes fueron violentos o no. Y viendo cómo se han evaluado otras manifestaciones, con más heridos y menos manifestantes, la conclusión es bastante clara: NO
YeahYa #14 YeahYa
#10 Que ya sabemos lo que son los "policías heridos". El más grave de todos tiene una fractura en un dedo del pie. Y otros estarán heridos porque "les han mirado mal", con desprecio.
#7 tierramar *
KAle borroka significa:" lucha en la calle". Aguirre es una especialista en la lucha callejera (contra policía municipal,...), si llega a ser vasca y de Bildu, en lugar del PP, ya habrá sido juzgada en la Audiencia; incluso condenada varias veces. Le salva ser de Madrid y del PP
victorjba #13 victorjba
#7 Menos mal que ese día se dejó el molotov en casa xD
frg #4 frg *
Edit.
johel #3 johel *
edit, me cole de noticia
lobotomico2 #2 lobotomico2
Bastante cogido por los pelos.
#8 SolarNeron
#2 Hombre, yo llevo pensándolo varios días, como se están poniendo la derecha por unas protestas cuando hace 4 días loquearon una calle, casi asaltal la sede del PSOE en Madrid, incluso colgaron un muñeco representando a presidente del gobierno ahorcado en plena calle, y ahora por tumbar cuatro vallas y cortar un evento deportivo defendiendo los derechos de un pueblo que está siendo exterminado, ponene el grito en el cielo. Si cuando se estaban manifestando, de forma claramente violenta, se les hubiese prohibido, que no dirían?
lobotomico2 #10 lobotomico2
#8 No se como se estan poniendo las derechas, lo que se es que unas manifestaciones delante del Congreso o delante de Ferraz, no son lo mismo que lo que paso el domingo.

Tienes todo el derecho a manifestarte. Pero aqui se manifestaron y hubo violencia, con 22 policias heridos. Se paro un evento internacional.

Y sobre todo, manifestarse contra Ferraz es manifestarse contra todo un grupo politico, encima que tiene el poder. Impedir la Vuelta, es meterse con gente que no tiene nada que ver con el genocidio.
MellamoMulo #9 MellamoMulo *
#2 en la manifestación de Jupol en Ferraz con muchos menos manifestantes hubieron más heridos de la Policía Nacional, 30 si no recuerdo mal. Si están por comparar manifestaciones para catalogarlas de violentas o pacíficas lo suyo sería tener el mismo baremo
lobotomico2 #11 lobotomico2 *
#9 Te copio la respuesta anterior

Y sobre todo, manifestarse contra Ferraz es manifestarse contra todo un grupo politico, encima que tiene el poder. Impedir la Vuelta, es meterse con gente que no tiene nada que ver con el genocidio.

Se impodio terminar un evento internacional porque asi lo decidieron algunos.
