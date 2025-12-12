edición general
¿Por qué Víctor de Aldama evita ir a prisión a pesar de aparecer en los informes de la UCO?

Aldama no ha proporcionado ni una sola pista o declaración que haya servido para ayudar a esclarecer los hechos en el juzgado que le dejó en libertad bajo la promesa de cooperar. El juez Santiago Pedraz, que es el que dirige la instrucción, no puede encarcelarle porque nadie se lo ha pedido y no puede hacerlo sin que lo reclame la acusación.

Antipalancas21
Ese juez bendecido por los de la Camorra, gracias a el se les escapo uno muy peligroso
jonolulu
Porque los canarios cantan mejor fuera de la jaula, aunque se inventen la melodía
pedrario
Artículo para desinformar, para propagar bulos de campaña contra la judicatura. No extraña del medio oficialista.

Ya con el titular, el artículo infiere que debería ir a prisión porque hay indicios de criminalidad. Eso es analfabetismo jurídico, del que estoy seguro que no tienen y es todo campaña propagandística. La prisión provisional no se impone porque se crea que alguien es culpable o inocente, eso afectaría a su presunción de inocencia. El motivo de la prisión provisional es…   » ver todo el comentario
#3 Cincocuatrotres
Jode que no!, todo lo que ha dicho se ha ido cumpliendo, ayer vi un vídeo con una prediccion hecha hace un par de meses y mantenida en secreto con el nombre de los siguientes en ir al trullo, Cerdan acierto, Leire acierto, Zapatero todavía no, jode que acierta!!
Dean__Huijsen
Creo que la UCO no piensa lo mismo 8-D Héroes.
