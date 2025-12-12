¿Por qué Víctor de Aldama evita ir a prisión a pesar de aparecer en los informes de la UCO?

Aldama no ha proporcionado ni una sola pista o declaración que haya servido para ayudar a esclarecer los hechos en el juzgado que le dejó en libertad bajo la promesa de cooperar. El juez Santiago Pedraz, que es el que dirige la instrucción, no puede encarcelarle porque nadie se lo ha pedido y no puede hacerlo sin que lo reclame la acusación.
Ya con el titular, el artículo infiere que debería ir a prisión porque hay indicios de criminalidad. Eso es analfabetismo jurídico, del que estoy seguro que no tienen y es todo campaña propagandística. La prisión provisional no se impone porque se crea que alguien es culpable o inocente, eso afectaría a su presunción de inocencia. El motivo de la prisión provisional es… » ver todo el comentario