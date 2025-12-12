¿Por qué Víctor de Aldama evita ir a prisión a pesar de aparecer en los informes de la UCO?

Aldama no ha proporcionado ni una sola pista o declaración que haya servido para ayudar a esclarecer los hechos en el juzgado que le dejó en libertad bajo la promesa de cooperar. El juez Santiago Pedraz, que es el que dirige la instrucción, no puede encarcelarle porque nadie se lo ha pedido y no puede hacerlo sin que lo reclame la acusación.