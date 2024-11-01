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El concierto «Yo fui a EGB» (pero… ¿la aprobaste?) en Fuenlabrada

El concierto «Yo fui a EGB» (pero… ¿la aprobaste?) en Fuenlabrada

…ninguno de los dos habíamos visitado Fuenlabrada, y nos picaba la curiosidad la posibilidad de visitar un lugar nuevo. Somos muy maniáticos, y solo vamos a conciertos en salas con butacas … nos tranquilizó el hecho de que el lugar se llamaba “Auditorio Joaquín Sabina” por lo que no dudamos en comprar inmediatamente dos entradas online. La sorpresa fue, al pedir indicaciones, descubrir que ninguno de los lugareños sabía que su villa histórica contaba con una sala de conciertos tan célebre…

| etiquetas: boney m , locomía , rebeca , ku minerva , whigfield , chimo bayo , leticia sabater
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7 comentarios
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rogerius #6 rogerius
#5 Por un momento creí que me decías que era duplicada. xD
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ContinuumST #7 ContinuumST *
#6 Ehm... no, para nada. xD EDITOA/AÑADO: Antes de la EGB estaba esa cosa...
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#3 kaos_subversivo
Madre mia cuando descubra horteralia
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Etiqueta de anís del mono más bien
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ContinuumST #1 ContinuumST
Revalida. Ooops.
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rogerius #4 rogerius
#1 ¿Dices que revalide? :troll:
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ContinuumST #5 ContinuumST
#4 Le falta la tilde... reválida. Grrr...
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menéame