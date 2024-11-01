El concierto «Yo fui a EGB» (pero… ¿la aprobaste?) en Fuenlabrada

…ninguno de los dos habíamos visitado Fuenlabrada, y nos picaba la curiosidad la posibilidad de visitar un lugar nuevo. Somos muy maniáticos, y solo vamos a conciertos en salas con butacas … nos tranquilizó el hecho de que el lugar se llamaba “Auditorio Joaquín Sabina” por lo que no dudamos en comprar inmediatamente dos entradas online. La sorpresa fue, al pedir indicaciones, descubrir que ninguno de los lugareños sabía que su villa histórica contaba con una sala de conciertos tan célebre…