Viaje del Papa León XIV: Transformar la tribuna parlamentaria en un púlpito

La anunciada visita del Papa a España no es un simple acto religioso. Es, sobre todo, una visita deseada por el Gobierno de España y, en parte, impulsada por el influyente lobby católico que existe dentro del PSOE bajo las siglas de “Cristianos Socialistas”. Este grupo está encabezado por la veterana política Rosa Aguilar, quien, desde sus distintas responsabilidades de gobierno —tanto en la alcaldía de Córdoba como en la Consejería de Cultura de Andalucía—, ha favorecido siempre los intereses de la Iglesia católica.
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Del artículo: «Pero el problema no es solo simbólico: la existencia en España de un concordato con la Santa Sede representa una anomalía democrática y sigue siendo el principal apoyo jurídico de los privilegios fiscales de la Iglesia, de la financiación pública del culto y del clero, de la educación católica en la escuela y de la red de centros concertados, además de la financiación de gran parte de la caridad católica. Se trata de un instrumento que debería ser derogado, porque supone una injerencia directa de la Iglesia en nuestras leyes y no es más que una reliquia heredada de las dictaduras fascistas.»