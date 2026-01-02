Ventas coches eléctricos Diciembre 2025

Ya han salido algunas noticias sobre ventas de vehículos eléctricos pero más orientados a BYD y Tesla www.meneame.net/story/byd-sacude-mercado-coche-electrico-espana-esta-p www.meneame.net/story/tesla-cede-trono-coche-electrico-mundial-byd-otr Es mejor ver las ventas generales, comparando las ventas totales y las de particulares (sin incluir flotas) con los datos ofrecidos por Luis Valdés en Bluesky bsky.app/profile/luisvaldes.bsky.social

Las ventas totales de Diciembre de 2025 bsky.app/profile/luisvaldes.bsky.social/post/3mbbmlxcurc2t han estado lideradas por Tesla, con su Model 3 (963 unidades) y Model Y (830 unidades), con el BYD Dolphin Surf en tercera posición (697 unidades). La cuarta posición es para el BYD Atto 2 (437 unidades) y la quinta para el Citröen e-C3 (418 unidades). Por debajo están el Kia EV3 (399 unidades), BYD Seal (390 unidades), Jeep Avenger (345 unidades), BYD Atto 3 (240 unidades) y Dacia Spring (238 unidades).

Las ventas de Diciembre de 2025 a particulares bsky.app/profile/luisvaldes.bsky.social/post/3mbbp3rfybk2i tienen importantes diferencias, sobre todo al pasar del cuarto puesto, por lo que algunos modelos parece que tienen buena parte de sus ventas en flotas. Viendo los datos, el Tesla Model 3 (824 unidades), Model Y (636 unidades), BYD Dolphin Surf (634 unidades) y BYD Atto 2 (384 unidades) mantienen sus posiciones pero la quinta posición pasa a ser del Kia EV3 (297 unidades), bajando el Citröen e-C3 hasta el puesto 18 con sólo 104 unidades. La posición 6 ahora es para el BYD Atto 3 (212 unidades), que sube 3 escalones, y la posición 7 es para el Volvo EX30 (180 unidades), que sube 6 puestos en la lista y ocupa el lugar que antes era para el BYD Seal, que parece que se está vendiendo muy bien para VTC pero no aparece en la lista a particulares. La octava posición es para el BMW IX1 (159 unidades), que sube 2 posiciones respecto a las ventas totales mientras que el Jeep Avenger se pierde en la lista más allá de los 30 modelos más vendidos. En la novena posición tenemos la subida más grande, que el Hyundai Kona (144 unidades) llega a ese lugar desde de la posición 19 (184 unidades) de la lista de ventas totales. La posición 10 está ocupada por el Renault 5 (140 unidades), subiendo 5 puestos, con el Dacia Spring cayendo hasta la posición 27 (85 unidades).

Más allá de los diez primeros se puede destacar que en la lista de ventas a particulares aparecen el nuevo Leapmotor B10 (131 unidades) en la posición 12 y el Xpeng G6 (123 unidades) en la posición 14, lo cual está muy bien para Xpeng al ser un modelo más caro, de un fabricante de reciente implantación en España y con menor red de distribución. Volkswagen no está en su mejor momento, que su modelo más vendido es el ID.4 (122 unidades) y está en el puesto 15.

Llama la atención que los modelos de Stellantis, sobre todo el Jeep Avenger, pierden muchas posiciones en las ventas a particulares. Las estrategias del grupo europeo son extrañas, que parecen favorecer ventas de unidades que en 3-4 años inundarán el mercado de segunda mano en sus filiales u otras empresas y para entonces puede que nadie los quiera, que ya ahora no tienen la mejor relación tecnología/precio y para entonces aún será peor.