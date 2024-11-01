'La vecina perfecta': Netflix reinventa COPS

Se denuncia la ley Stand your ground que permite “no retirarse ante una amenaza percibida” y hacer uso de una “fuerza letal” si se está en “un lugar donde se tiene derecho a estar”. Según los datos que aporta la directora, Geeta Gandbhir, desde que esta norma ha sido aprobada, los sucesos de este tipo han aumentado casi un 10% y la mayor parte de las víctimas son negros a manos de blancos. En este caso, la protagonista del documental también invocó esa ley.