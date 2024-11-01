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Vascos en Estados Unidos: una comunidad única

Vascos en Estados Unidos: una comunidad única  

Boise, en Idaho, alberga la comunidad vasca más grande fuera de Europa. Este reportaje explora cómo la diáspora ha mantenido su identidad cultural durante generaciones en Estados Unidos. Desde sus inicios como pastores hasta la consolidación del 'Basque Block', el video recorre la historia, la gastronomía, la música tradicional y los esfuerzos actuales por preservar el euskera y las tradiciones vascas en suelo americano.

| etiquetas: vascos , euskera , boise , idaho , diáspora , eeuu
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4 comentarios
8 1 0 K 105 cultura
Pertinax #1 Pertinax *
Los vascos en un barrio de Bilbao no es ni noticia.
Pertinente, una vez más.
youtu.be/bIvh2_lcwh4?is=zfTpFBI8MeiLRG-J
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DebaclesEverywhere #4 DebaclesEverywhere
#1 Idaho ya es suburbio, estos ya usan espuma de afeitar pero solo en la mitad de la cara
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mikhailkalinin #2 mikhailkalinin *
Joder, me encantaría troncharme el flequillo a hacha y levantar pedruscos en Idaho. Entre tanto pastor parguela, la virgen de Begoña, potear con los indios y tocar la alboka. Que los indios navajos hablan raro.... Se van a cagar, ahí va la hostia xD xDE
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#3 Cincocuatrotres
Pues habra que ir a Idaho para sentirte vasco porque si vas a la mayoria de pueblos de Euskadi tienes la sensacion que lo vasco ha muerto.
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menéame