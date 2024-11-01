Vascos en Estados Unidos: una comunidad única  

Boise, en Idaho, alberga la comunidad vasca más grande fuera de Europa. Este reportaje explora cómo la diáspora ha mantenido su identidad cultural durante generaciones en Estados Unidos. Desde sus inicios como pastores hasta la consolidación del 'Basque Block', el video recorre la historia, la gastronomía, la música tradicional y los esfuerzos actuales por preservar el euskera y las tradiciones vascas en suelo americano.