Vampiro: La Mascarada - Una visión personal

Vampiro fue un soplo inspirador. Los principios de los '90 eran góticos, con el Drácula de Coppola abrasándome la mente y El Cuervo y su BSO triturándome el cerebro (peli imprescindible; conviene verla justo antes de Batman Dark Knight); con el estreno de Entrevista con el Vampiro y de la genial Cronos. Pero antes de todo eso ya había visto la brutal Razas de Noche y, en mis adorados '80, El Ansia, Noche de Miedo, Los Viajeros de la Noche o Jóvenes Ocultos... y antes de eso Salem's Lot. Entre otras muchas, claro. Incluyo...

angelitoMagno #1 angelitoMagno
Ah, la clásica disyuntiva sobre si Vampiro era horror personal o eran superhéroes nocturnos.
skaworld #2 skaworld
Seamos sinceros y hagamos un ejercicio de introspeccion, Vampiro es fue al rol lo que Poochie a Rasca y Pica, el producto de la flipez noventera.
Bhuvaya #3 Bhuvaya
La mejor partida que he dirigido en Vampiro (edad oscura en mi caso) fue una de 5 años entre el 1192 y el 2000. Y he dirigido varios juegos de rol, pero la épica, historia y emoción que generan 800 años de Historia no se puede emular con otro sistema.
