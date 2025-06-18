La València turística, zombi ante la ola de calor  

Los turistas, sobre todo cruceristas, mantienen con dudas su intención de ir a la playa o pasear y se protegen del sol como pueden cuando se esperan temperaturas de hasta 42 grados. .En las vías de entrada para muchos turistas al centro de la ciudad, o a la conexión con otros municipios turísticos, y es un verdadero horno. No es el único: al sol, en la Plaza del Ayuntamiento, solo aguanta la persona vestida de Power Ranger gigante, mientras que los aspersores de agua de la Plaza de la Reina causan sensación.
| etiquetas: valencia , turismo , cambio climático
Así la gente que busque online verá eso y no problemas climáticos
A ver cómo acaba el año, las predicciones se van cumpliendo
