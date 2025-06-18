edición general
La València turística, zombi ante la ola de calor

Los turistas, sobre todo cruceristas, mantienen con dudas su intención de ir a la playa o pasear y se protegen del sol como pueden cuando se esperan temperaturas de hasta 42 grados. .En las vías de entrada para muchos turistas al centro de la ciudad, o a la conexión con otros municipios turísticos, y es un verdadero horno. No es el único: al sol, en la Plaza del Ayuntamiento, solo aguanta la persona vestida de Power Ranger gigante, mientras que los aspersores de agua de la Plaza de la Reina causan sensación.

NPCmasacrado #2 NPCmasacrado *
Predicción: Cuando pase esto tendremos un conflicto linguïstico gordo entre lenguas cooficiales y el castellano para tapar los problemas climáticos regionales con el lenguaje

Así la gente que busque online verá eso y no problemas climáticos
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
El turismo se hundeeeee, los guiris no soportan el calor, seguid quejándos de las condiciones climáticas en redes, no paréis, twitter, tiktok, instagram, en abierto que lo vean, redes sociales, dadle, que no pare. Que no os distraigan con cambiar el acento de la ciudad, dadle
#3 Abril_2025
Yo creo que los que vienen a visitar valencia en julio y agosto vienen engañados.
Shuquel #4 Shuquel
"Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el país recibió más de 44,5 millones de turistas internacionales hasta junio, registrando un incremento del 4,7% respecto al mismo período de 2024."
A ver cómo acaba el año, las predicciones se van cumpliendo

es.euronews.com/viajes/2025/08/01/el-turismo-internacional-en-espana-m

www.google.com/amp/s/www.infobae.com/espana/2025/06/18/ano-de-record-p
