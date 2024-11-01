El uso de dispositivos móviles está llegando a duplicar los casos de miopía en menores de edad

El uso de dispositivos móviles entre los menores de edad puede llegar a generar un impacto negativo en aspectos relacionados con su salud, sueño, sociabilización y desarrollo. Entre todos estos efectos adversos, la salud visual es uno de los que más preocupa debido al notable aumento de menores con defectos de refracción como la miopía. "Estamos viendo un incremento importante, casi hasta el doble, del número de menores de edad con miopía", explica el doctor Francisco Javier Fernández Perianes, oftalmólogo en el...