Uru Uru Team: mujeres jóvenes indígenas a la vanguardia de la conservación ambiental y la lucha contra el cambio climático

Muy cerca al norte del lago Uru Uru, en la comunidad de Vito, un grupo de jóvenes indígenas llamado “Uru Uru Team”, está desarrollando acciones para proteger el lago, gravemente afectado por el cambio climático y contaminado por los residuos de la cercana ciudad de Oruro, Bolivia. La contaminación y los efectos del cambio en el clima, supone una amenaza para la comunidad indígena, la flora y fauna locales y un humedal protegido internacionalmente.