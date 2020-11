La Unesco censura los desnudos de esculturas con tangas y braguitas "para no ofender"

El histrionismo puritano es cada vez más delirante: ahora viene a rizar el rizo la Unesco, que ha pedido a un artista plástico, Stéphane Simon, que cubra el desnudo integral de algunas de sus estatuas con braguitas y tangas para "no ofender" la sensibilidad del público visitante. Se refería la institución a la instalación Memory of me, que se presentaba en los pasillos de la sede de la Unesco en París. Lo problemático, supuestamente, serían las figuras humanas desnudas, a pesar de que su intención no es erótica ni lúbrica.