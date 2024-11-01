El turismo récord ya no llena las cajas. Baleares es el ejemplo perfecto: recibe más viajeros, pero con un gasto medio un 30 % inferior

Baleares vive este año una aparente paradoja: más turistas que nunca, pero menos ingresos para la economía local. Hasta julio, el archipiélago ha recibido más de 9 millones de pasajeros, cuando en todo 2024 llegaron 18,7 millones. La fotografía es clara: calles abarrotadas y aeropuertos desbordados. Pero ¿cómo están las terrazas? Lo avisaron los hosteleros: terrazas medio vacías y comercios con la persiana bajada antes de lo previsto. "Ya compran en el súper y van con el bocadillo a cuestas", se comentaba.