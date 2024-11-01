edición general
El turismo récord ya no llena las cajas. Baleares es el ejemplo perfecto: recibe más viajeros, pero con un gasto medio un 30 % inferior

Baleares vive este año una aparente paradoja: más turistas que nunca, pero menos ingresos para la economía local. Hasta julio, el archipiélago ha recibido más de 9 millones de pasajeros, cuando en todo 2024 llegaron 18,7 millones. La fotografía es clara: calles abarrotadas y aeropuertos desbordados. Pero ¿cómo están las terrazas? Lo avisaron los hosteleros: terrazas medio vacías y comercios con la persiana bajada antes de lo previsto. "Ya compran en el súper y van con el bocadillo a cuestas", se comentaba.

6 comentarios
Andreham #2 Andreham
El asunto es que nos venden estas noticias como si fuera un problema de los ciudadanos cuando es un problema de cuatro empresarios.
#1 chavi
Es lo que se llama matar a las gallinas de los huevos de oro despues de comerte sus pollos
fofito #5 fofito
Seguro que gastan menos? O quizás sea que alguien se lo está llevando todo?
UnbiddenHorse #3 UnbiddenHorse
Que pongan precios normales y volverán a llenarse… o no…
#4 Borgiano
Joder, qué pesadez con los llantos de los hosteleros de los huevos.
#6 nalacily
Por lo que tengo leido, el gasto por turista ha subido, pero toda la subida es el precio del hotel. Luego les queda casi nada para gastar.
