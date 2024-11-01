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Tuitero libertario fue nombrado subgerente en Nucleoeléctrica Argentina: cobrará más de $ 13 millones (unos 8000€ al mes)

El joven Ezequiel Acuña, de apenas 23 años y sin ninguna carrera universitaria, hizo valer su trayectoria de férreo militante libertario en las redes sociales y logró un importante nombramiento como subgerente de Responsabilidad Social Empresaria de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal que gestiona las centrales atómicas de Atucha I, Atucha II y Embalse, con un sueldo que supera los 13 millones de pesos mensuales.

| etiquetas: argentina , ezequiel acuña , tuitero , subgerente , nuclear , enchufe
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1 comentarios
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Duke00 #1 Duke00
Me he recordado a este caso donde el gobierno de Trump nombró a un chaval de 22 años como responsable en el área de prevención del terrorismo:

www.meneame.net/m/politica/becario-mando-conoce-joven-22-anos-equipo-t
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menéame