Tuitero libertario fue nombrado subgerente en Nucleoeléctrica Argentina: cobrará más de $ 13 millones (unos 8000€ al mes)

El joven Ezequiel Acuña, de apenas 23 años y sin ninguna carrera universitaria, hizo valer su trayectoria de férreo militante libertario en las redes sociales y logró un importante nombramiento como subgerente de Responsabilidad Social Empresaria de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal que gestiona las centrales atómicas de Atucha I, Atucha II y Embalse, con un sueldo que supera los 13 millones de pesos mensuales.
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