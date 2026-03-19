Tucker Carlson sobre Irán: "Esta guerra es algo que Trump prometió que no haría"

Asimismo, calificó de «insultante» el argumento de que el programa nuclear de Irán suponía una amenaza para el país norteamericano y que por este motivo hace tres semanas que Washington tuvo que lanzar una guerra a gran escala contra la República Islámica. «Nadie lo argumenta siquiera porque es una estupidez y los hechos no lo respaldan», subrayó.