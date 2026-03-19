Tucker Carlson sobre Irán: "Esta guerra es algo que Trump prometió que no haría"

Asimismo, calificó de «insultante» el argumento de que el programa nuclear de Irán suponía una amenaza para el país norteamericano y que por este motivo hace tres semanas que Washington tuvo que lanzar una guerra a gran escala contra la República Islámica. «Nadie lo argumenta siquiera porque es una estupidez y los hechos no lo respaldan», subrayó.
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(por suerte me pasa poco)
EpsteinNota: Me edito, el nombre correcto es "Lista Trump-Epstein TM"
Parece que ayer pescaron a una rubia del gabinete de trump y la llevaron al senado (?) para "interrogarla". Pero no estaba ni CSPAN (la cadena de TV que graba todo lo que ocurre en el congreso) ni estaba la rubia bajo juramento. Los dems se largaron de allí para no perder el tiempo