Tucker Carlson llama a Nick Fuentes "niño gay enfadado" (Eng)

La comentarista de extrema derecha Candace Owens también arremetió contra el influencer incel nacionalista blanco, diciendo que tiene "inseguridad de niño pequeño." "Realmente no sé qué le provocó", le dijo a Carlson. "La rabia que salía de él era simplemente extraña y no sé por qué lo hizo. No sé por qué dio un giro de 180 grados". Después de la entrevista de Owens con él, Fuentes publicó un vídeo, llamándolo un "FAILED Hit Job". En el vídeo, dijo que por lo general trata de "evitar a las mujeres en general”