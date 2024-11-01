edición general
5 meneos
23 clics
Tu jefe tiene "prohibido" cotillearte el Instagram... aunque sea público

“Si está público, puedo mirarlo”. Ese es el argumento que más se repite en oficinas y procesos de selección, y también el que más fácilmente se convierte en abuso. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) lo ha dejado negro sobre blanco: candidatos y trabajadores no están obligados a permitir que el empleador indague en sus redes sociales.

| etiquetas: instagram , jefe , trabajo , proteccion de datos
4 1 0 K 53 actualidad
4 comentarios
4 1 0 K 53 actualidad
StuartMcNight #4 StuartMcNight *
#2 No puede usar esa informacion si son retrasados y lo hacen como comentas. Pero si pueden tomar decisiones basandose en ello sin explicitarlo. No sera motivo para despido pero un jefe capullo (tan capullo como para seguir a sus empleados...) puede hacer cosas con el nivel de informacion que mucha gente comparte en redes.

Lo mejor es... señores y señoras... dejad de hacer el imbecil en redes sociales por 4 likes de otros 4 personas haciendo el imbecil en redes sociales.
1 K 19
Fedorito #1 Fedorito
Pero vamos a ver insensatos, si tu perfil es público ¿como vas a impedir y comprobar que tu jefe lo cotillea?
1 K 19
Andreham #2 Andreham
#1 Lo que entiendo es que no puede usar esa información para, por ejemplo, castigarte en el trabajo.

"Luis, cómo que no tienes tiempo para terminar el informe, en vez de estar las tardes tomando tapas trabaja un poco desde casa".

"Paco, no estabas un poco ahogado y por eso querías una subida de sueldo? Y esas fotos comiendo marisco en Calpe?"

"Mari, he visto que has ido dejando mensajes crípticos en tus stories sobre el trabajo para echar mierda, no creo que eso sea bueno para el clima laboral, por favor abstente de hacerlo o tendré que escalar esto a recursos humanos".
1 K 19
japeal #3 japeal
#1 Yo creo que no es que lo impidas, sino que no podrán justificar ninguna acción basado en lo que han visto en tus redes. Muchos casos de despidos por criticar la empresa (es lo que se me ocurre)
3 K 35

menéame