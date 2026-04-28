‘Tsunami Turístico’, cómo reflotar y poner a salvo a ciudades ahogadas por el turismo

Que los centros históricos de algunas ciudades se han convertido en un mero decorado invadido por turistas es una queja recurrente en muchas ciudades. “Somos como Mickey Mouse en Disneyland”, exclama desesperada Els Iping, que lleva 45 años viviendo en De Wallen, el barrio medieval donde nació la ciudad de Ámsterdam y más conocido en el resto del mundo como el ‘Barrio Rojo’. “A los que vivimos aquí, nos cuesta llegar a casa algunas noches y también a nuestros amigos, que dejan de venir a visitarte”, continúa Iping, que lamenta que apenas hay sitios donde ir a hacer la compra o quedar con unos
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Será como una maldición que te obliga a irte.
El egoísta turista se cree que los lugareños estamos a su servicio, que pueden hacer lo que no hacen donde residen, como molestar, vandalizar y ensuciar porque nos salvan la vida y la economía con su presencia... cuando mayoritariamente suele ser al revés... pues el turismo:
primero empobrece,
después arrincona,
y finalmente expulsa a la población local.