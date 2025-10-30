edición general
Trump y Xi alcanzan un acuerdo sobre tierras raras y aranceles en su reunión en Corea del Sur

Trump ha asegurado que China ha accedido a retrasar un año sus restricciones a la exportación de tierras raras, uno de los principales puntos de conflicto, y ha anunciado, por su parte, la reducción de forma inmediata del 20% al 10% de los aranceles impuestos en febrero a los productos chinos por el tráfico de fentanilo. También ha asegurado que visitará China en abril, y que este país comenzará a comprar grandes cantidades de soja.

11 comentarios
#5 NoMeVeas
Bueno... Lo que diga el senil de Trump tendra algo o nada que ver con la realidad, esperemos a lo que Xi diga.
Bourée #9 Bourée
#5 Exacto, de Trump no me creo nada.
themarquesito #10 themarquesito
#5 Ésa es la única actitud correcta, esperar a lo que diga Xi Jinping, que Trump la mitad de las veces miente y la otra mitad ni siquiera sabe lo que dice.
capitan__nemo #8 capitan__nemo
Sin el grafico e historia de como han ido los bandazos taco de aranceles a china a lo largo del tiempo esta pieza informativa no es mas que desinformativa.
HeilHynkel #1 HeilHynkel
la reducción de forma inmediata del 20% al 10% de los aranceles impuestos en febrero a los productos chinos

A ver, que ya me pierdo ¿no había puesto un arancel del 100% o del 200%? Yo es que ya no me entero de qué arancel tienen.
#2 lamarisevadecañas
#1 según se levante Trump...
Tarod #3 Tarod
Se podrían repartir el mundo y subyugarlo. Europa Oceania y America para USA. Asia y Africa para China
#4 CosaCosa
#3 como el tratado de tordesillas
Machakasaurio #7 Machakasaurio
#3 eso se hizo en Yalta tras las la segunda guerra mundial.
Y se lo pasaron por el forro de los cojones los yankis y sus lacayos de la OTAN.
Por que iba nadie a fiarse de la palabra del Tio Sam?
Vale menos que nada.
rogerius #11 rogerius
#7 Ya lo decían los nativos americanos: «Hombre blanco naranja hablar con lengua de serpiente». :troll:
meroespectador #6 meroespectador
Al fin han llegado un acuerdo para ver que se hace con Murcia...
