Trump y Xi alcanzan un acuerdo sobre tierras raras y aranceles en su reunión en Corea del Sur

Trump ha asegurado que China ha accedido a retrasar un año sus restricciones a la exportación de tierras raras, uno de los principales puntos de conflicto, y ha anunciado, por su parte, la reducción de forma inmediata del 20% al 10% de los aranceles impuestos en febrero a los productos chinos por el tráfico de fentanilo. También ha asegurado que visitará China en abril, y que este país comenzará a comprar grandes cantidades de soja.
A ver, que ya me pierdo ¿no había puesto un arancel del 100% o del 200%? Yo es que ya no me entero de qué arancel tienen.
Y se lo pasaron por el forro de los cojones los yankis y sus lacayos de la OTAN.
Por que iba nadie a fiarse de la palabra del Tio Sam?
Vale menos que nada.
blanconaranja hablar con lengua de serpiente».