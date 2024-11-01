Donald Trump ensalza a Palantir pocos días después del último ataque de un vendedor en corto [ENG]

La batalla por el dominio de la inteligencia artificial se ha vuelto política. El presidente Trump está defendiendo a Palantir Technologies (PTLR) después de que el inversor de “The Big Short”, Michael Burry, criticara la empresa por haber perdido su ventaja en software a principios de esta semana. En una publicación en Truth Social, el presidente afirma que Palantir tiene “grandes capacidades y equipos de combate”. Incluso desafió a los críticos a “preguntárselo a nuestros enemigos”. Las acciones de Palantir subieron tras esta declaración.