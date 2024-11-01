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Donald Trump ensalza a Palantir pocos días después del último ataque de un vendedor en corto [ENG]

La batalla por el dominio de la inteligencia artificial se ha vuelto política. El presidente Trump está defendiendo a Palantir Technologies (PTLR) después de que el inversor de “The Big Short”, Michael Burry, criticara la empresa por haber perdido su ventaja en software a principios de esta semana. En una publicación en Truth Social, el presidente afirma que Palantir tiene “grandes capacidades y equipos de combate”. Incluso desafió a los críticos a “preguntárselo a nuestros enemigos”. Las acciones de Palantir subieron tras esta declaración.

| etiquetas: palantir , trump , big , short , mercado , irán , software
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2 comentarios
1 1 0 K 25 actualidad
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Manipulación clara de mercados por parte del presidente de EEUU... y como Pedro por su casa, hoyga.

Solo espero que esto les pase factura (que les pasará) lo más pronto y duramente posible.
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#1 Grahml *
Sí bueno, hace una semana estaban todos acojonados intentando rescatar a ese piloto perdido en tierras iraníes y evitar que la historia de Somalia se repitiera.

Aquí imagen parcial de la mierda generada hace una semana.

Y eso con un Irán supuestamente diezmado.

Sí claro.  media
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