Trump pone en marcha despidos “sustanciales" de empleados públicos aprovechando el cierre de Gobierno

El presidente y los republicanos están señalando como responsables del cierre y de los despidos a los demócratas, que han decidido no dar el acuerdo de financiación a Trump y los conservadores hasta que estos garanticen la extensión de ayudas públicas a los estadounidenses para sanidad, especialmente de forma inmediata con subsidios para pólizas de seguro y, a medio plazo, con el sistema de sanidad pública para los más pobres.