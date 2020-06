Trump llama al hermano de George Floyd, y este dice que ni le dejó hablar [pt/eng]  

"Expresé mis condolencias", dijo Trump, explicando que el incidente "fue terrible de presenciar" y que "no parece haber excusa" para la muerte de Floyd. Diferente opinión tiene el interlocutor Philonse Floyd, hermano de la víctima. Indicó que la conversación no fue tan amistosa y que el presidente ni le dio la oportunidad de expresar sus ideas ni escuchó lo que tenía que decir. "Fue muy rápido. Ni siquiera me dio la oportunidad de hablar", dijo en una entrevista con MSNBC [se puede ver en el siguiente video, min. 2'15'']