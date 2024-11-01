Trump ha detenido a padres de más de 11,000 niños ciudadanos estadounidenses

En comparación con la administración Biden, los funcionarios de Trump están deteniendo a muchos más padres que solo tienen delitos menores o no tienen historial criminal. Bajo Trump, más de la mitad de los papás y alrededor de tres cuartas partes de las mamás, no tenían condenas penales en Estados Unidos, salvo por infracciones de tránsito o migratorias. Trump está deportando cada día a casi cuatro veces más madres de niños ciudadanos estadounidenses, en comparación con Biden.

cocolisto #2 cocolisto
Y luego que si Cuba...Menudos criminales Trump y sus SS.
Skiner #1 Skiner *
#0 El titular no es correcto: Trump ha dado la orden para que procedan los ICE (o quien sea) a detener a más de 11.000 niños ciudadanos estadounidenses.
Este sujeto no ha detenido a nadie.
