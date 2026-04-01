Trump firma una orden ejecutiva para limitar el voto por correo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que limita el voto por correo en las elecciones federales, en el marco de su campaña para reforzar su discurso sobre posibles fraudes electorales en las intermedias que se disputarán en noviembre. La medida establece que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, deberá elaborar un registro de votantes elegibles en colaboración con la Administración de la Seguridad Social.