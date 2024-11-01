Trump está pagando caro en Ormuz este ERROR de Elon Musk… del que nadie habla  

La desconexión de la realidad en EE.UU. se extendió al sector privado, donde las grandes petroleras, gasísticas y navieras se encontraron sin un interlocutor válido en la Administración Trump para tratar temas de energía. Según relataron casi todos los exfuncionarios entrevistados, no existió protocolo de traspaso alguno para un diálogo directo entre el gobierno y las compañías energéticas tanto de EE.UU. como de Europa y otros socios claves y estratégicos.