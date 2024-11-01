Trump está pagando caro en Ormuz este ERROR de Elon Musk… del que nadie habla  

La desconexión de la realidad en EE.UU. se extendió al sector privado, donde las grandes petroleras, gasísticas y navieras se encontraron sin un interlocutor válido en la Administración Trump para tratar temas de energía. Según relataron casi todos los exfuncionarios entrevistados, no existió protocolo de traspaso alguno para un diálogo directo entre el gobierno y las compañías energéticas tanto de EE.UU. como de Europa y otros socios claves y estratégicos.
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Con esta situación, es fácil llegar a la conclusión de que esta banda de payasos no sabe por donde sopla el viento. Pero me cuesta creer que todos los intereses que llevaron a trump al poder le permitan actuar de una manera donde se vieran perjudicados.
O han perdido las riendas del monstruo, o todo este circo es un truco de prestigiador para desviar la atención del verdadero objetivo.