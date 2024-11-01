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Trump está buscando una salida de una guerra que ha demostrado ser impopular y letal para la economía global (ENG)

¿Nos encontramos ante una salida del conflicto? Dada la incertidumbre, podríamos estar viendo como Trump saca la metida de pata y comienza la venta argumental, o no, puede ser que este tomando tiempo y haya un desenlace sin negociación. The Associated Press informó que los mensajes entre Estados Unidos e Irán se habían intercambiado durante el fin de semana a través de naciones intermediarias, nombrando a Egipto, Turquía y Pakistán.

| etiquetas: “trump” , “iran” , ”opinión pública” , ” associated press”
5 2 0 K 82 GEOSTRATEGY
6 comentarios
5 2 0 K 82 GEOSTRATEGY
#1 eipoc
Solo puede escapar si abandona a Israel va y todas sus bases de la región.
1 K 21
calde #2 calde
#1 desde luego es la más rápida
0 K 18
#3 eipoc *
#2 no solo es que sea la más rápida, si quieren el final de la guerra es la única vía. Ellos saben perfectamente dónde se encuentran y otra tregua o concesiones solo supondría posponer el conflicto y dar la oportunidad al enemigo de estar más preparados para combatirles en el futuro. Todos sabemos que EEUU e Israel seguirán combatiendo y conspirando contra Irán aunque alcanzasen un acuerdo temporal, pero afortunadamente Irán sabe lo que hace y EEUU pagará caras las mentiras y los engaños a los que han sometido a Irán, así como ir a bombardear una escuela con niñas para extender el terror.
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Arzak_ #4 Arzak_
Que deje a los del "pueblo elegido" que elijan solitos su inexorable destino, con la animadversión y desinterés del resto de la humanidad. 8-D
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#5 yukatan
Esta claro que quieren salir... porque si están intentando hacer contactos... pero está claro que no son de fiar y las condiciones de Iran van a ser humillantes. Por tanto la guerra va a ir a peor.
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asola33 #6 asola33
No hablemos de Trump. Quien está al mando es Israel y le está saliendo todo según lo planificado. Ya no se habla de Gaza, está integrando Gaza, el sur del Líbano, colonizado más tierras Palestina y nadie les molesta. Su dios ve que su pueblo elegido es fiel y cumplidor.
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menéame