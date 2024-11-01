Trump está buscando una salida de una guerra que ha demostrado ser impopular y letal para la economía global (ENG)

¿Nos encontramos ante una salida del conflicto? Dada la incertidumbre, podríamos estar viendo como Trump saca la metida de pata y comienza la venta argumental, o no, puede ser que este tomando tiempo y haya un desenlace sin negociación. The Associated Press informó que los mensajes entre Estados Unidos e Irán se habían intercambiado durante el fin de semana a través de naciones intermediarias, nombrando a Egipto, Turquía y Pakistán.