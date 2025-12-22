Trump designa a un enviado especial para Groenlandia que busca convertirla "en parte" de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nombrado como enviado especial para Groenlandia al gobernador del estado de Luisiana, Jeff Landry, quien ha adelantado que su objetivo será convertir a ese territorio autónomo de Dinamarca "en parte de EE.UU.". El Ejecutivo danés ha anunciado que convocará al embajador estadounidense para tratar esta "escalada" diplomática.