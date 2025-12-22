Trump designa a un enviado especial para Groenlandia que busca convertirla "en parte" de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nombrado como enviado especial para Groenlandia al gobernador del estado de Luisiana, Jeff Landry, quien ha adelantado que su objetivo será convertir a ese territorio autónomo de Dinamarca "en parte de EE.UU.". El Ejecutivo danés ha anunciado que convocará al embajador estadounidense para tratar esta "escalada" diplomática.
| etiquetas: groenlandia , trump , anexión , apropiación , estados unidos
En 1998 por ejemplo le tocaba el turno a Irak, Sudán y Afganistán. Y ya se estaban preparando para atacar Serbia.
Pues parece que prefieren seguir siendo daneses antes que convertirse en estadounidenses
Lo próximo serán las islitas del Atlántico, Canarias, Madeira... al tiempo.