Trump designa a un enviado especial para Groenlandia que busca convertirla "en parte" de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nombrado como enviado especial para Groenlandia al gobernador del estado de Luisiana, Jeff Landry, quien ha adelantado que su objetivo será convertir a ese territorio autónomo de Dinamarca "en parte de EE.UU.". El Ejecutivo danés ha anunciado que convocará al embajador estadounidense para tratar esta "escalada" diplomática.

GeneWilder #2 GeneWilder
Recomiendo a los daneses leer acerca de la guerra del 98 y sus antecedentes.
ur_quan_master #4 ur_quan_master *
#2 pero pon el siglo, que los americanos van a guerra por año.
En 1998 por ejemplo le tocaba el turno a Irak, Sudán y Afganistán. Y ya se estaban preparando para atacar Serbia.
ezbirro #8 ezbirro
#2 Recuérdales también la marcha verde, la "oferta" sobre Canarias y los agasajos al emérito.
#3 residencia_hinata
La legislación internacional a tomar por culo, ahora impera la ley del más fuerte. ¿Os imagináis que España, Cuba, México o cualquier otro país hiciera semejantes movimientos con Puertorico? Lo que diría la comunidad internacional.
Cantro #5 Cantro
Los groenlandeses odian a Dinamarca, por muy buenas razones

Pues parece que prefieren seguir siendo daneses antes que convertirse en estadounidenses
#7 drstrangelove
La UE lamiendo ojetes, y mientras tanto países como Irán o Venezuela echándole huevos.

Lo próximo serán las islitas del Atlántico, Canarias, Madeira... al tiempo.
#1 banksy
De Guatemala, a guatepeor
