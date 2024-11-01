edición general
Trump defiende anexionar Groenlandia porque 'seguro' que EEUU estuvo allí en barco hace 300 años

Trump defiende anexionar Groenlandia porque 'seguro' que EEUU estuvo allí en barco hace 300 años

"Tienen una población muy pequeña…", ha deslizado Trump de unos habitantes que recientemente se plantaron ante esa propuesta de pasar a formar parte de EEUU. "Dicen que Dinamarca estuvo allí hace 300 años con un barco", ha expuesto, de forma vaga, para introducir su comentario jocoso sobre EEUU: "Bueno, estoy seguro de que nosotros también estuvimos allí con barcos".

8 comentarios
#2 Suleiman
Que se deje de gilipolleces y diga que se lo quiere quedar porque le sale de los cojones y punto...
joffer #4 joffer
#2 Bueno está a un escalón de hacerlo.
#5 unocualquierax
#2
Ya lo dijo, que se la iban a quedar porque la necesitaban. Y punto.
Dragstat #6 Dragstat *
Simplemente tiene que ir allí e invadirla, no tiene por qué dar explicaciones absurdas para intentar justificar lo injustificable.
devilinside #1 devilinside
Con barcos dorados, dí que sí, Donnie
Ankor #7 Ankor
Pues nada, como España, Inglaterra y Francia estuvieron por alli hace mas tiempo aun nos volvemos a anexionar los EEUU.
Vamos diciéndoselo a Ursula que seguro que saca a preparar los aviones y barcos.
PeterDry #8 PeterDry
En el fondo la culpa de todo esto es de España , si Bernardo de Gálvez no hubiese ayudado a Estados Unidos o las 13 colonias pues incluso su nombre se lo deben a España , no estaríamos así.
Donal_Trom #3 Donal_Trom
Pues nada, activemos el artículo 5 de la OTAN.
