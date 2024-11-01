Trump defiende anexionar Groenlandia porque 'seguro' que EEUU estuvo allí en barco hace 300 años

"Tienen una población muy pequeña…", ha deslizado Trump de unos habitantes que recientemente se plantaron ante esa propuesta de pasar a formar parte de EEUU. "Dicen que Dinamarca estuvo allí hace 300 años con un barco", ha expuesto, de forma vaga, para introducir su comentario jocoso sobre EEUU: "Bueno, estoy seguro de que nosotros también estuvimos allí con barcos".
| etiquetas: trump , groenlandia , anexión , dinamarca
Ya lo dijo, que se la iban a quedar porque la necesitaban. Y punto.
Vamos diciéndoselo a Ursula que seguro que saca a preparar los aviones y barcos.