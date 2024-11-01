Trump afirma ante madres militares que la maternidad no es un trabajo en un evento en la Casa Blanca

Donald Trump dijo el viernes que ser madre "no es un trabajo" en un evento en la Casa Blanca en honor a las madres. Desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, elogió a "las madres de Estados Unidos" por "criar el futuro de nuestro país, que es lo más importante". Continuó diciendo que no es un trabajo, "porque cuando te apasiona, no lo es". El presidente se recuperó rápidamente añadiendo: "Pero para este propósito, ustedes tienen el trabajo más importante de Estados Unidos, o de cualquier otro lugar. Y están haciendo un trabajo increíble