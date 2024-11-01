El truco de Taylor Swift para inflar el mercado: por qué los 1.000 millones del vinilo son un espejismo

El vinilo ha vuelto a facturar mil millones de dólares al año en Estados Unidos. La última vez fue en 1983, cuando el CD estaba empezando a dar sus primeros y tímidos pasos. La cifra, sobre el papel, parece apuntar a una victoria del formato físico sobre el algoritmo. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. Especulación, ediciones infladas, consumismo desaforado, coleccionismo absurdo... Acompáñenme a conocer esta triste historia.
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Sean vinilos, cartas pokemon, funkos o tebeos. Gente que compra para guardarlos y sacarlos a la venta dentro de 5 años.
Vamos, yo mismo tenía una expansiones del juego Marvel Champions, que compré a 15€ y que cuando fui a venderlas porque las tenía en un cajón sin jugarlas vi que en Wallapop el precio medio de las mismas era de 60€
Te pones a pensar y… » ver todo el comentario
Va a haber gente que va a perder mucho dinero cuando esta burbuja estalle. Y no parece que quede mucho para eso.
1000 no los pagaría por el vinilo de nadie, ni siquiera de MJ