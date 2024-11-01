El truco de Taylor Swift para inflar el mercado: por qué los 1.000 millones del vinilo son un espejismo

El vinilo ha vuelto a facturar mil millones de dólares al año en Estados Unidos. La última vez fue en 1983, cuando el CD estaba empezando a dar sus primeros y tímidos pasos. La cifra, sobre el papel, parece apuntar a una victoria del formato físico sobre el algoritmo. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. Especulación, ediciones infladas, consumismo desaforado, coleccionismo absurdo... Acompáñenme a conocer esta triste historia.