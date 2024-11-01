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El truco de Taylor Swift para inflar el mercado: por qué los 1.000 millones del vinilo son un espejismo

El truco de Taylor Swift para inflar el mercado: por qué los 1.000 millones del vinilo son un espejismo

El vinilo ha vuelto a facturar mil millones de dólares al año en Estados Unidos. La última vez fue en 1983, cuando el CD estaba empezando a dar sus primeros y tímidos pasos. La cifra, sobre el papel, parece apuntar a una victoria del formato físico sobre el algoritmo. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. Especulación, ediciones infladas, consumismo desaforado, coleccionismo absurdo... Acompáñenme a conocer esta triste historia.

| etiquetas: discográficas , mercado , vinilos
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6 comentarios
3 0 0 K 29 cultura
nopolar #1 nopolar
Los vinilos ya son como los funkos cabezones esos.
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Format_C #4 Format_C *
#1 solo que el vinilo funciona sin suscripción y sin internet. Es un objeto útil y que reproduce música que nos suele gustar.
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angelitoMagno #5 angelitoMagno
Y no solo los vinilos, siempre que existen ediciones limitadas que interesan a coleccionistas, llegan los especuladores detrás.
Sean vinilos, cartas pokemon, funkos o tebeos. Gente que compra para guardarlos y sacarlos a la venta dentro de 5 años.

Vamos, yo mismo tenía una expansiones del juego Marvel Champions, que compré a 15€ y que cuando fui a venderlas porque las tenía en un cajón sin jugarlas vi que en Wallapop el precio medio de las mismas era de 60€ :-O

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#6 Vespas
#3 No, si mi comentario no va contra Michael Jackson. Uso ese ejemplo por ser (o haber sido) el disco más vendido de la historia o sea que imagina la cantidad de copias que hay por ahí danzando. Es, como decía, un fiel marcador de la burbuja en la que andamos metidos (otra más......).
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#2 Vespas
El "Thriller" de Michael Jackson como ejemplo perfecto para tomarle el pulso a la burbuja: Cuando en sitios como Wallapop te ponen a 30 pavos (o incluso 1000... en serio...) una de las doscientas treinta millones de copias que existen de este disco, es que sabes que la gente ha perdido el punto de referencia (y hasta la cabeza).

Va a haber gente que va a perder mucho dinero cuando esta burbuja estalle. Y no parece que quede mucho para eso.
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Edheo #3 Edheo
#2 30 pavos, por cualquier vinilo de MJ no me parece ninguna salvajada, yo bien los pagaría
1000 no los pagaría por el vinilo de nadie, ni siquiera de MJ
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menéame