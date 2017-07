Truco muy estúpido para saber si te conviene mercado libre o tarifa regulada

Hoy he leído sobre la última fechoría de Gas Natural con sus clientes: Oferta de forma engañosa tarifas que inflan los recibos, omite los impuestos para que parezcan más bajas y anuncia la modificación unilateral de los contratos sin el consentimiento. No está mal… unas cuantas irregularidades en una sola carta comercial, para que no se diga… La anterior noticia me ha hecho reflexionar sobre cómo el consumidor medio sigue comulgando con ruedas de molina en su trato con este tipo de compañías, a pesar de su historial de timos y estafas.