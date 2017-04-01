TriStar rescata el mundo de ‘Labyrinth’

TriStar ha establecido a Fede Álvarez para dirigir una película que profundizará en el universo que Jim Henson incubó en el clásico de culto dirigido por Jim Henson de 1986 ‘Labyrinth’ . Álvarez y Jay Basu co-escribirán la historia, con este último escribiendo el guión. Los expertos enfatizan que lo que harán con Labyrinth es crear una nueva historia dentro del universo creada en la película original y que no es un remake; de hecho, suena más como un spin-off que una secuela.