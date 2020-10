El Tribunal Supremo de Irlanda sentencia que el pan de Subway legalmente no es pan

El pan del Subway no es pan, al menos no es legalmente pan según la ley Irlandesa. Esa ha sido la sentencia final del tribunal supremo del país a un caso que comenzó cuando una compañía llamada Bookfinders quiso librarse de pagar un buen montón de impuestos. En un documento de 51 páginas, la sentencia explica que el pan de Subway tiene un contenido de azúcar del 10% del peso total de la harina. Bajo la ley fiscal irlandesa, el contenido de azúcar no debe superar el 2%, por lo que su pan se considera confitería (dulces) y ha de pagar más IVA.