Tres días después de la explosión en Carabanchel, los desalojados siguen sin solución: “Estamos en la calle, pero los vecinos nos echan una mano”
El inmueble de Carabanchel Alto, donde se produjo la explosión, ya había sido objeto de un informe técnico municipal desfavorable en 2019 por deficiencias en fachadas, cubiertas y fontanería
carabanchel
explosión
desalojados
Quillotro
Esto lo soluciona la Isa en diez o quince años, tranquilos. Preguntad a los de la línea 7 del metro y veréis.
eldelcerro
Está mañana nuestro querido alcalde en la radio diciendo que 39 personas tenían alojadas en hoteles y el resto que tenían otro alojamiento.
