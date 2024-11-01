edición general
Los tratados de libre comercio: un arma de destrucción masiva

Algunos tratados de libre comercio parten de la idea globalista de un gobierno mundial, bajo el cual se van a distribuir las funciones económicas y de producción entre los diversos países.MERCOSUR es un ejemplo paradigmático de aplicación de libre comercio dogmático fundado en la utopía de un gobierno universal. Puede significar la muerte de la agricultura y la ganadería española y francesa. Pero es que este es el objetivo de la UE. Hay una voluntad política de acabar con la agricultura y la ganadería (también con la pesca) en Europa, y que tod

#1 Horkid *
Las empresas multinacionales crecen en poder económico y político. Algunas acumulan más poder que muchos estados. Los estados nacionales entran en crisis por arriba y por abajo. Muchos antiguos estados de la Europa del Este son fragmentados, balcanizados en microestados de calderilla. Si alguna nación, como Serbia, se opone a este proceso es masacrada, bombardeada y criminalizado por una supuesta “comunidad internacional”.
#2 Horkid
Los tratados de libre comercio impulsados por el globalismo (la UE) destruyen las economías locales y nacionales, provocan la destrucción de la agricultura y la ganadería y, por tanto, la despoblación del campo, y, para mas “inri”, generan un movimiento mundial de mercancías con la consiguiente producción masiva de CO2, en flagrante contradicción con la supuesta “agenda verde” que este mismo globalismo impulsa.
