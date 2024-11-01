Los tratados de libre comercio: un arma de destrucción masiva

Algunos tratados de libre comercio parten de la idea globalista de un gobierno mundial, bajo el cual se van a distribuir las funciones económicas y de producción entre los diversos países.MERCOSUR es un ejemplo paradigmático de aplicación de libre comercio dogmático fundado en la utopía de un gobierno universal. Puede significar la muerte de la agricultura y la ganadería española y francesa. Pero es que este es el objetivo de la UE. Hay una voluntad política de acabar con la agricultura y la ganadería (también con la pesca) en Europa, y que tod