·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Transición
12
meneos
297 clics
enviado
____
7 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#1
: «#0 No veo ná. ¿Es metahumor? ¿La nada? Ahoooora.»
Pertinax
2026-01-05 15:42:09
#3
: «#1 prueba ahora»
Feindesland
2026-01-05 15:43:01
#4
: «#1 era un error de edición»
Feindesland
2026-01-05 15:43:49
#5
: «Es que hasta en las viñetas miente el malnacido este.»
Tiranoc
2026-01-05 15:44:38
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pertinax
*
#0
No veo ná. ¿Es metahumor? ¿La nada?
Ahoooora.
1
K
38
#3
Feindesland
#1
prueba ahora
1
K
38
#4
Feindesland
#1
era un error de edición
1
K
38
#5
Tiranoc
Es que hasta en las viñetas miente el malnacido este.
1
K
27
#2
Feindesland
Publicada después de que me llegase de terceros.
0
K
20
#6
laruladelnorte
El dictador tirano ordenando a la sirvienta sometida a sus órdenes.
0
K
10
#7
DonNadieSoy
El titulo de la viñeta es:
"Frustración"
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente