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¡Tragedia en Colombia! Conductora pierde el control de su Monster Truck y atropella a la multitud; hay dos muertos y más de 30 heridos

¡Tragedia en Colombia! Conductora pierde el control de su Monster Truck y atropella a la multitud; hay dos muertos y más de 30 heridos  

El accidente ocurrió en pleno show de las camionetas modificadas en Popayán, cuando la piloto "Tonia" arrolló a la gente, entre ellos varios menores.

| etiquetas: conductora , monster
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3 comentarios
6 2 2 K 68 actualidad
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
Tonia!!???
En serio?
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mahuer #3 mahuer
Chistes sobre mujeres al volante, por debajo de este comentario:
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