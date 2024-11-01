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¡Tragedia en Colombia! Conductora pierde el control de su Monster Truck y atropella a la multitud; hay dos muertos y más de 30 heridos
El accidente ocurrió en pleno show de las camionetas modificadas en Popayán, cuando la piloto "Tonia" arrolló a la gente, entre ellos varios menores.
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#2
Estoeslaostia
Tonia!!???
En serio?
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#1
Feliberto
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#3
mahuer
Chistes sobre mujeres al volante, por debajo de este comentario:
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