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Track AIPAC: sigue el gasto del lobby israelí en la política estadounidense (Eng)

Track AIPAC: sigue el gasto del lobby israelí en la política estadounidense (Eng)

Track AIPAC ofrece análisis en profundidad y perspectivas sobre la influencia del lobby israelí en la democracia estadounidense. Nuestra misión es fomentar la transparencia y la rendición de cuentas mediante el seguimiento de las actividades de presión y su impacto en la política estadounidense. Mantente informado y participa en nuestra investigación sobre este tema fundamental. Contamos con una tienda de merchandaising para financiarnos

| etiquetas: aipac , lobby , sionismo , israel , israelí , políticos , eeuu
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5 comentarios
9 1 0 K 122 actualidad
Laro__ #3 Laro__
En España necesitamos un track ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio), que es la organización de referencia cuando se habla del "lobby pro-genocidas" aquí, España:

"Trabajan" activamente con el PP y Vox, principalmente con Ayuso y Abascal, para "fortalecer" los lazos entre España y este Israel. Son muy conocidos por llevar a los tribunales a las declaraciones y boicots antigenocidas Con bufetes que tenían cierto prestigio, como Cremades & Calvo-Sotelo... Vamos, que actúan igual que AICOM. Son un grupo de presión, posiblemente con periodistas comprados, como la vendida esa de Ezquerra Republicana, para contrarrestar narrativas críticas con el genocidio.
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asola33 #4 asola33
#3 Se llama Pilar Rahola y ya no es de "Esquerra". Y Risto Mejide le da altavoz con mucha frecuencia.
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themarquesito #1 themarquesito
Muy pocos congresistas hay en EE.UU que no hayan recibido dinero del lobby israelí. Me ha sorprendido ver a Chris van Hollen limpio de ese dinero, pero es que se trata de un buen individuo (por si no lo recordáis es el que hizo todo lo posible por traer de vuelta del Salvador a Kilmar Ábrego García).
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 lo que vi, es que voy viendo las cantidades de dinero que se gastan para hacer presión, comprar políticos y se gastan un buen pico
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asola33 #5 asola33
Todos los políticos USA necesitan recaudar mucho dinero para la campaña electoral. O sea que deben venderse si o si. Algunos pueden seleccionar el comprador pero si son muy exigentes, les ganará el rival más desaprensivo.
Es un diseño electoral para que gane siempre el capital.
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menéame