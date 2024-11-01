Track AIPAC: sigue el gasto del lobby israelí en la política estadounidense (Eng)

Track AIPAC ofrece análisis en profundidad y perspectivas sobre la influencia del lobby israelí en la democracia estadounidense. Nuestra misión es fomentar la transparencia y la rendición de cuentas mediante el seguimiento de las actividades de presión y su impacto en la política estadounidense. Mantente informado y participa en nuestra investigación sobre este tema fundamental. Contamos con una tienda de merchandaising para financiarnos
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"Trabajan" activamente con el PP y Vox, principalmente con Ayuso y Abascal, para "fortalecer" los lazos entre España y este Israel. Son muy conocidos por llevar a los tribunales a las declaraciones y boicots antigenocidas Con bufetes que tenían cierto prestigio, como Cremades & Calvo-Sotelo... Vamos, que actúan igual que AICOM. Son un grupo de presión, posiblemente con periodistas comprados, como la vendida esa de Ezquerra Republicana, para contrarrestar narrativas críticas con el genocidio.
Es un diseño electoral para que gane siempre el capital.