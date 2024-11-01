Trabajo hebreo (en hebreo: עבודה עברית, Avoda Ivrit) fue el lema de una campaña desarrollada a finales del siglo xix durante el Mandato británico de Palestina y principios del siglo xx, posteriormente adoptado por el sionismo, que buscaba incentivar la participación de judíos en el mercado laboral, la promoción de una masa judía trabajadora y consideraba el trabajo en todas las ocupaciones, especialmente las labores manuales y agrícolas, por parte de los judíos, como una condición necesaria para el cumplimiento de los objetivos sionistas.
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Un tema cultural, o como le queráis llamar.
Edit: se que no te gusta que se comente en el primer turno, pero no me puedo aguantar.
Y siguiendo con las lenguas, veamos quién es bilingüe y quién no en Israel, y cómo se relaciona el conocimiemto y uso de las lenguas con posiciones políticas. Y al comparar, le damos la vuelta a todo para decir que los bilingües son los nazis y los monolingües los pobres oprimidos.
Y como en #_1 no puedo, me cuelgo de #2 abusando de nuestra confianza.
#Arraigo
#Adaptación
#Lenguapropiadelatierra