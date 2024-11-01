Trabajo hebreo (en hebreo: עבודה עברית, Avoda Ivrit) fue el lema de una campaña desarrollada a finales del siglo xix durante el Mandato británico de Palestina y principios del siglo xx, posteriormente adoptado por el sionismo, que buscaba incentivar la participación de judíos en el mercado laboral, la promoción de una masa judía trabajadora y consideraba el trabajo en todas las ocupaciones, especialmente las labores manuales y agrícolas, por parte de los judíos, como una condición necesaria para el cumplimiento de los objetivos sionistas.