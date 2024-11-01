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Trabajo hebreo

Trabajo hebreo (en hebreo: עבודה עברית, Avoda Ivrit) fue el lema de una campaña desarrollada a finales del siglo xix durante el Mandato británico de Palestina y principios del siglo xx, posteriormente adoptado por el sionismo, que buscaba incentivar la participación de judíos en el mercado laboral, la promoción de una masa judía trabajadora y consideraba el trabajo en todas las ocupaciones, especialmente las labores manuales y agrícolas, por parte de los judíos, como una condición necesaria para el cumplimiento de los objetivos sionistas.

| etiquetas: colonización , exclusión , prioridad nacional , racismo , apartheid
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5 comentarios
4 0 0 K 62 cultura
Feindesland #2 Feindesland
Lo conozco. En aquella época era tan difícil convertir a un judío en agricultor como lo es ahora conseguir que un chino que viene a España se haga fontanero. No quieren, y punto.

Un tema cultural, o como le queráis llamar.
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JohnnyQuest #3 JohnnyQuest *
#2 Y sin embargo lo consiguieron… echar a la población árabe de los sectores productivos en base a filtros étnicos, mientras clamaban por el respeto de los otros grupos presentes en Palestina. Porque solo ellos eran “propios de la tierra”.

Edit: se que no te gusta que se comente en el primer turno, pero no me puedo aguantar.
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Feindesland #4 Feindesland
#3 jajaj. No me importa. Yo también lo hago. Mre parece que a vecres se abusa de ello, peor todos los hacemos. :-)
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ehizabai #5 ehizabai *
¿ #lenguapropiadelatierra como cuando dicen que "el castellano se ha hablado siempre en Gipuzkoa"?

Y siguiendo con las lenguas, veamos quién es bilingüe y quién no en Israel, y cómo se relaciona el conocimiemto y uso de las lenguas con posiciones políticas. Y al comparar, le damos la vuelta a todo para decir que los bilingües son los nazis y los monolingües los pobres oprimidos.

Y como en #_1 no puedo, me cuelgo de #2 abusando de nuestra confianza.
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menéame