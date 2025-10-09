edición general
Por qué el trabajo devora nuestro tiempo y cómo podemos recuperarlo: “Tarde o temprano nos damos cuenta de que el sistema está amañado desde antes de que nazcamos”

“Preferiría no hacerlo”. Esta respuesta de Bartleby, el carismático protagonista de la novela de Hermann Melville, Bartleby, el escribiente, encarna a la perfección una verdad universal sobre nuestra época. No es tanto que alguien se niegue a realizar una tarea en su jornada laboral (algo que, por otro lado, cada vez resulta más difícil en casi todos los sectores), sino la sorpresa, la incredulidad o incluso el enfado que esa negativa despierta en compañeros, superiores y hasta familiares. Preferiríamos no hacerlo, pero cada día, nuestro.

DayOfTheTentacle
#6 sin putas no habría políticos
1
DayOfTheTentacle
Mi madre se indigna cuando le digo que si me tocaran unos millones no volvería a trabajar. ¿Y qué harías? me pregunta, como si trabajar fuera lo que da sentido a la vida...
2
panda23
#1 para mucha gente así es.
0
#6 soberao *
#1 Hay trabajos que desaparecerían de golpe si no hubiera necesidad económica para seguir haciéndolo, por ejemplo el de puta. Pero se necesita subditos para que algunos se peguen la vida como reyes.

#2 También está claro por ejemplo que si tienes una casa, alguien ha tenido que trabajar para levantarla, que el trabajo forma parte de la vida porque alguien tiene que hacer las cosas.
0
#7 Garminger2.0 *
#1 Yo saqué ese tema con mis compañeros de equipo y me sorpendió la cantidad de ellos que decían algo similar. Creo que a la gente le falta tener aficiones, inquietudes o buscar cómo aportar algo más al mundo.
1
DayOfTheTentacle
#7 rascarse los huevos es mejor que trabajar...
0
#12 soberao *
#7 Una rutina, un horario, salir de casa y ver a la gente del trabajo, tener medio día ocupado y así luego tienes licencia para pasar el resto del día sin hacer nada provechoso.
Tampoco estar todo el día en tu casa es la panacea, que le pregunten a un parado de larga duración con más de 55 años y que no ha conocido estabilidad laboral en su vida y todavía le quedan varios años de peregrinaje sabiendo que todos los que le rodean les van a odiar, tanto la empresa que busca trabajadores y no…   » ver todo el comentario
0
Rudolf_Rocker
#1 Mucha gente piensa que no trabajar es no hacer nada, como si no pudieras tener proyectos personales que ayudaran a construir una sociedad mejor, por ejemplo.
0
#18 soberao *
#15 Cada decisión tiene unas consecuencias positivas y negativas y es al final tu balance personal y tu situación personal lo que dice si te compensa o no, pero tiene consecuencias y no se vive en un mundo ideal que nunca va a existir.

Para alguien que trabaja estaría bien dejar el trabajo y estar unos años sin hacer nada, y para alguien que busca trabajo estaría bien empezar el lunes que viene a trabajar, es solo cuestión de ver donde estás y qué necesitas.

Lo que está claro es que los salarios están para que vengas mañana de nuevo al curro. Y no ir a trabajar te condena a la pobreza y a la mendicidad, para que a la maquinaria capitalista no le falte gente que se prostituya.
0
Sandilo
#15 Pues salvo que seas rentista o hayas pillado una buena herencia ya me dirás.

#19 Si no compras toca alquiler y eso es hasta más caro.
0
rekus
#1 Yo siempre lo zanjo de la misma manera.

-Si no trabajas te vas a aburrir.
-Si, lo cual sigue siendo mejor que trabajar.
0
autonomator
“O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada […] Esto no es un apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad, pero como hemos inventando una sociedad consumista y la economía tiene que crecer porque sino crece es una tragedia.Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú, no lo compras con plata, lo…   » ver todo el comentario
1
Macnulti_reencarnado
Cuando la extrema izquierda nos dé a todos la RBU, que pagarán los ricos y los robots, ya no tendremos que perder el tiempo trabajando.
1
Lyovin81
Comentario eliminado
0
Lyovin81
Yo viví y trabaje unos años en Madrid, hasta los treinta o así. Me fui al acabar la carrera de informática (que nunca debí hacer).

Me fui dando cuenta de que aquello era una puta mierda. Un día que me había escapado a los Picos de Europa decidí que no volvía. Dejé trabajo y pareja de golpe.
Fue tal la incredulidad de mi jefe cuando se lo dije delante de toda la oficina, que me pidió que saliese a los jardines del edificio a hablar porque no entendía nada.

La mejor decisión de mi vida. El…   » ver todo el comentario
0
MacMagic
#5 ¿Y como vives?
3
UnoYDos
#9 Esta me la se. Todos los casos que conozco similares son de pijos de mierda disfrazados de hippis que reciben cada mes miles de euros del papi empresario.
1
Chordy
#10 Dejemos que #5 se explique, pero sí, huele a eso.
1
#17 Druhftgckgtki
#9 seguramente no viva del aire, pero se puede trabajar menos si necesitas gastar menos. Está conversación la he tenido muchas veces. Por ejemplo cualquiera que tenga hijos menores de edad o gente a su cargo puede reducirse la jornada. Trabajar todo el año para poder irte una semana de vacaciones y comerte cuatro bocadillos en el bar de al lado de casa o pasar las vacaciones en casa y comer esos cuatro bocadillos en tu casa. Cuando comento esto me responden esque a mí me gusta salir a comer por ahí, con lo que te das cuenta de que la gente no es que tenga la necesidad de trabajar sino que tienen la necesidad de gastar
1
#19 soberao *
#17 También hay gastos que no puedes evitar, como cuando oyes lemas trillados como que "la vivienda es la mayor inversión que hace una familia" cuando en realidad, la vivienda es la mayor cadena que tienes atada al cuello.
No necesitarías trabajar tanto si la vivienda se comiera menos parte de tu sueldo y habría dinero para más cosas o para menos horas de estar trabajando, pero saben que no puedes vivir en la calle y por eso sacrificas lo que sea por seguir durmiendo bajo techo y tener un lugar donde volver después de bajar a dar una vuelta por ahí.
0
Sandilo
#5 ¿Eres homeless? Lo digo Por lo de tirado en un parque y al no tener ingresos…
0

