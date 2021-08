Trabajar en la empresa en la que quieres trabajar desde el lugar en el que quieres vivir

Cuando comencé a trabajar en el mundo de la informática —que no a trabajar, ya que yo fui de los que comenzó trayendo el gotelé a este país—, la idea de tener que ponerme una corbata para programar me parecía absurda. Tampoco me afeito para programar. A mi ordenador le iba a dar lo mismo si yo iba con barba de tres días o no. Y lo de que llevara corbata estoy seguro de que tampoco le iba a importar nada. Así que nunca disfruté cuando me vi obligado por normas a llevarla.