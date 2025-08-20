Torrevieja no consigue que retiren las cerca de 700 gallinas que se han apoderado de sus calles

En Torrevieja unas 700 gallinas vagan libremente por calles y parques desde que en 2014 alguien liberó 40 ejemplares en la rotonda del parque Las Naciones. Alimentadas por vecinos y en un entorno favorable, la población creció. El Ayuntamiento contrató a una empresa para capturarlas y llevarlas a un santuario, como exige la Ley de Protección Animal, por 26.000 €. Sin embargo, la empresa ha renundiado al no poder asumir el traslado. La situación genera problemas sanitarios y de tráfico, mientras se buscan alternativas que no impliquen sacrificio
| etiquetas: gallinas , torrevieja , calles
Hemos perdido el norte
Ademas son inmensamente propensos a llenarse de hormigas, acaros y otras plagas. Desde luego no es algo que me gustaria echarme a la boca.
Los huevos que… » ver todo el comentario
Japón ciervos
Barcelona jabalís,
India vacas y
Torrevieja gallinas.
A ver, viendo lo que hay por ahí, esas gallinas son un mal menor!
Me pregunto qué pretendía hacer esa empresa... pregunta capciosa.
Pay them more.
www.youtube.com/watch?v=RF4KvzqjjUE
En unos años quitas la mitad de las gallinas. Control poblacional.
Como no son asesinos los michis, así estén hartos de pienso
Y sería una solución natural... bueno natural-humanizada, porque ni los gatos ni las gallinas son animales salvajes, en todo caso asilvestrados.
Que hambre van a tener...
Ahora, eso si, una colonia felina se carga a todos los pollitos que se les pongan a tiro, así estén hartos de pienso. Los michis son unos asesinos de cuidado.