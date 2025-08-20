edición general
Torrevieja no consigue que retiren las cerca de 700 gallinas que se han apoderado de sus calles

En Torrevieja unas 700 gallinas vagan libremente por calles y parques desde que en 2014 alguien liberó 40 ejemplares en la rotonda del parque Las Naciones. Alimentadas por vecinos y en un entorno favorable, la población creció. El Ayuntamiento contrató a una empresa para capturarlas y llevarlas a un santuario, como exige la Ley de Protección Animal, por 26.000 €. Sin embargo, la empresa ha renundiado al no poder asumir el traslado. La situación genera problemas sanitarios y de tráfico, mientras se buscan alternativas que no impliquen sacrificio

#7 Sigo_intentandolo
No somos mas tontos porque no entrenamos... nos comemos millones de pollos a la semana sacrificados de forma absolutamente industrial... y en esto nos vamos a gastar una pasta en llevarlos a un "santuario"...

Hemos perdido el norte
Andreham #14 Andreham
#7 Son bichos salvajes que se alimentan de, literalmente, todo lo que no sea citrico o hueso. No se si seran solo las mias, pero les encanta todo lo que sea rojo y no tienen problemas en canibalismo ya que les hemos echado las sobras de pollos fritos (y similar, tambien se comen palomas). Pero pueden comerse cualquier mierda de la calle.

Ademas son inmensamente propensos a llenarse de hormigas, acaros y otras plagas. Desde luego no es algo que me gustaria echarme a la boca.

Los huevos que…   » ver todo el comentario
Flogisto #16 Flogisto
#14 Parece que corren mejor suerte que los perros: "su estancia en los santuarios debe garantizar que mueran de forma natural."
Andreham #18 Andreham
#16 Pues una gallina deja de ser productiva en un par de años y puede vivir hasta 15 o por ahi creo recordar (nosotros tenemos una heredada de la dueña anterior que ya era vieja cuando entramos a vivir y de eso hace 5 años ya xD), menuda ruina.
Flogisto #20 Flogisto
#18 Eso también es un requisito: “de estos animales no se puede sacar rentabilidad”.
sotillo #23 sotillo
#14 ¿Qué se creerá este buen señor que comían las gallinas camperas de toda la vida? Ahora es igual pero se las da más grano que entonces
Connect #24 Connect
Gibraltar tiene monos.
Japón ciervos
Barcelona jabalís,
India vacas y
Torrevieja gallinas.

A ver, viendo lo que hay por ahí, esas gallinas son un mal menor! xD
ContinuumST #5 ContinuumST
"Sin embargo, la empresa que recibió el encargo ha anunciado ahora que renuncia, ya que las aves deben capturarse vivas y llevarse a un santuario como indica la Ley de Protección Animal, algo para lo que aseguran no tener capacidad."

Me pregunto qué pretendía hacer esa empresa... pregunta capciosa.
Flogisto #15 Flogisto
#5 "La empresa ha decidido renunciar porque alega que no se habían informado correctamente de que los animales no solo deberían ser capturados vivos y trasladados a un santuario, sino que encontrar este lugar también debía estar a su cargo." "Somos una empresa que se dedica al control de especies exóticas, y ya hemos tratado con comunidades de tortugas galápagos, por ejemplo, pero esas las llevamos a un centro de recuperación de la Xunta, que no tuvimos que buscar nosotros."
ContinuumST #17 ContinuumST
#15 "En ningún caso podían ser exterminadas, en cumplimiento de la normativa vigente de la Ley de Protección Animal."

;)
Pertinax #19 Pertinax *
#17 Es obvio. Como está prohibido sacrificarlas y de ellos depende encontrarles alojo, renuncian. Sacrificarlas es más barato, y no les compensa buscarles una solución habitacional.
Pay them more.
sotillo #21 sotillo
#17 Exterminadas no pero en vez de la típica “ cena de la vaquilla “ de las fiestas de los pueblos una cena de estofado de gallina ya da, con tomate
ContinuumST #22 ContinuumST
#21 Con tomate... duras como cuernos que están, jajajaja... Al margen de la broma... supongo, sospecho que cuando dicen que no habían leído la letra pequeña es que... ahem... ahem...
#6 tropezon
#1 Allí no habrán sufrido mucho la subida de los huevos de los últimos tiempos, digo yo
victorjba #2 victorjba
Las gallinas que entran por las que no salen xD
#29 tropezon *
#2 #27 Ponen un par de colonias felinas cerca y los michis se cargan a casi todos los pollitos.
En unos años quitas la mitad de las gallinas. Control poblacional.

Como no son asesinos los michis, así estén hartos de pienso :troll:

Y sería una solución natural... bueno natural-humanizada, porque ni los gatos ni las gallinas son animales salvajes, en todo caso asilvestrados.
Don_Pixote #8 Don_Pixote
Que suelten serpientes, luego gorilas para comerse las serpientes, los gorilas morirán de frío en invierno
Flogisto #11 Flogisto
El sueño de Carpanta.
Pertinax #4 Pertinax
Una buena posguerra y problema resuelto.
powernergia #13 powernergia
No es EMT.
plutanasio #3 plutanasio
Que llamen a un par de cetreros y que la naturaleza haga el resto.
cabobronson #27 cabobronson
#3 y a los chinos, nadie ha pensado en los chinos???
XtrMnIO #12 XtrMnIO *
La culpa es de perro sanxe que no sube el nivel 3 de alerta gallinácea y no envía al ejército.
#9 chocoleches
No se las comen los perros?
#25 tropezon *
#9 Muchos perros comen mejor que algunas personas, sobre todo los perrhijos.
Que hambre van a tener...
Ahora, eso si, una colonia felina se carga a todos los pollitos que se les pongan a tiro, así estén hartos de pienso. Los michis son unos asesinos de cuidado.
The_Ignorator #10 The_Ignorator
Esto no hubiera ocurrido si les hubiéramos dejado abortar
Jaime131 #26 Jaime131
La empresa ha renunciado porque son unos gallinas.
#28 fremen11
Muy sencillo, habria que seguir la estrategia que han seguido en cierto pueblo del sur de Madriz con las palomas, las hacían desaparecer por la noche y así ojos que no ven......
