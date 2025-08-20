Torrevieja no consigue que retiren las cerca de 700 gallinas que se han apoderado de sus calles

En Torrevieja unas 700 gallinas vagan libremente por calles y parques desde que en 2014 alguien liberó 40 ejemplares en la rotonda del parque Las Naciones. Alimentadas por vecinos y en un entorno favorable, la población creció. El Ayuntamiento contrató a una empresa para capturarlas y llevarlas a un santuario, como exige la Ley de Protección Animal, por 26.000 €. Sin embargo, la empresa ha renundiado al no poder asumir el traslado. La situación genera problemas sanitarios y de tráfico, mientras se buscan alternativas que no impliquen sacrificio