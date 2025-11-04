Torres propuso una reunión con Illa, Ábalos y Sánchez para cerrar la compra de PCR a la empresa de Aldama

Los mensajes hallados por la UCO en los dispositivos incautados en la 'Operación Delorme' desvelan nuevos datos sobre el papel de Ángel Víctor Torres en la compra de material sanitario a la 'trama Koldo'. "Le envío entonces un mensaje a Pedro para vernos 10 minutos mañana los cuatro: Illa, Pedro, José Luis y yo. Y que José Luis eche una mano para tener esa reunión. Cuento con ello?", comentó el dirigente de canarias Torres con Koldo García. Acto seguido, el exasesor ministerial le pide paciencia para cerrar todos los detalles con su jefe.