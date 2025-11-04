Torres propuso una reunión con Illa, Ábalos y Sánchez para cerrar la compra de PCR a la empresa de Aldama

Los mensajes hallados por la UCO en los dispositivos incautados en la 'Operación Delorme' desvelan nuevos datos sobre el papel de Ángel Víctor Torres en la compra de material sanitario a la 'trama Koldo'. "Le envío entonces un mensaje a Pedro para vernos 10 minutos mañana los cuatro: Illa, Pedro, José Luis y yo. Y que José Luis eche una mano para tener esa reunión. Cuento con ello?", comentó el dirigente de canarias Torres con Koldo García. Acto seguido, el exasesor ministerial le pide paciencia para cerrar todos los detalles con su jefe.
| etiquetas: torres , illa , ábalos , sánchez , pcr , aldama
En cuanto al “escándalo”, qué sorpresa, ¿no? Contratos públicos adjudicados por amiguetes en plena pandemia. Lo de siempre, solo que con nuevos nombres. Eso sí, ¿a cuánto vendía este el kilo de material sanitario? Igual podían hacer algo de periodismo y contarlo.
Se han vendido mascarillas y/o PCRs a comisión (legal, así funciona la economía de mercado, vendes productos fabricados por otro y te llevas un margen), mediante un contrato a dedo (durante el estado de alarma, esto era legal) y a sobreprecio (durante la primera parte de 2020 la escasez de mascarillas generó sobreprecios y el precio no estaba regulado).
Si se aplica el mismo criterio que con el hermano de Ayuso, esto debería quedar en nada.
Muchos se forraron, entre ellos el hermano y el noviete de Ayuso. A muchos del PP los timaron; como al mismo ayuntamiento de Madrid donde dos tunantes de buena estirpe acabaron delante del juez y fueron condenadnos ... no vi que se señalara a Almeida por el pufo como tratan de colarle al ministro ahora. Ni el mismo informe de la UCO lo señala en realidad.… » ver todo el comentario