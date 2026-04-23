·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Toros en Sevilla, ¡Una maravilla!
Visto en Sevilla.
5
meneos
589 clics
enviado
____
8 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#2
: «¿Hay pulseritas con la bandera del Japón?»
JovenCarcamal
2026-04-23 14:00:58
#8
: «#4 en sevillano
fililá
»
elTieso
2026-04-23 15:09:19
#5
: «#3 Acomplejamiento españolista.»
pirat
2026-04-23 14:58:22
#3
: «qué significa Sevillla
Feeling
LAND?»
phillipe
2026-04-23 14:23:21
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
JovenCarcamal
¿Hay pulseritas con la bandera del Japón?
4
K
50
#3
phillipe
qué significa Sevillla
Feeling
LAND?
1
K
17
#5
pirat
#3
Acomplejamiento españolista.
1
K
18
#1
angelitoMagno
Anda, Morante, como dicen ahora los chavales, PEC
0
K
13
#6
wildseven23
Supongo que tendrá algún significado, pero no entiendo nada del cartel. ¿Qué pintan las pirámides ahí?
0
K
11
#4
pirat
Sevilla
feelingLAND
0
K
9
#8
elTieso
#4
en sevillano
fililá
1
K
19
#7
eurobetis
¿Qué tienen que ver las pirámides?
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente