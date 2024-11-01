·
7

29
clics
¿Tiene sentido el metro gratis en Barcelona? (CAT)
¿Tiene sentido el metro gratis en Barcelona? Diversos expertos opinan
#1
Pertinax
*
Los que no tienen sentido son los estratosféricos sueldos de muchos cargos medios y directivos.
4
K
49
#3
Marisadoro
*
Ayudas al transporte...
www.transportes.gob.es/ministerio/comunicacion/sala-prensa/mar-2312202
... se prorrogan las ayudas al transporte a lo largo de todo 2026, con algunas novedades como la financiación del 20% por parte del Ministerio sin necesidad de cofinanciación autonómica o local adicional.
1
K
25
#2
a69
Si, para los barceloneses. Los turistas que pagen doble.
1
K
17
#4
LokoYo_
*
#2
También asegura que para financiar la medida -que sólo podrían disfrutar las personas empadronadas en Barcelona-
debería aumentarse algún impuesto municipal o crear nuevos,
ya que la propuesta costaría unos 340 millones al año,
Por eso esa gente no gana nada y van destinados a desaparecer . Solo a los tontos les engañan de esa forma. Vamos a darte algo GRATIS , cuando por detrás te la clavan sin vaselina.
Pero construir vivienda, que es el principal problema de la comunidad, pues no . A jugar a los trileros con el dinero de otros
0
K
7
#5
Alcalino
*
Creo que determinados servicios públicos deberian ser baratos, muy baratos, pero no gratis.
cuando algo es 100% gratis aparecen los cretinos que se dedican a abusar del servicio simplemente porque es gratis, y joden a todos los demás usuarios.
Yo prefiero pagar un poquito a no tener que pagar nada, precisamente por eso.
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
