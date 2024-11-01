edición general
¿Tiene sentido el metro gratis en Barcelona? (CAT)

¿Tiene sentido el metro gratis en Barcelona? Diversos expertos opinan

Pertinax #1 Pertinax *
Los que no tienen sentido son los estratosféricos sueldos de muchos cargos medios y directivos.
#3 Marisadoro *
Ayudas al transporte...
www.transportes.gob.es/ministerio/comunicacion/sala-prensa/mar-2312202
... se prorrogan las ayudas al transporte a lo largo de todo 2026, con algunas novedades como la financiación del 20% por parte del Ministerio sin necesidad de cofinanciación autonómica o local adicional.
a69 #2 a69
Si, para los barceloneses. Los turistas que pagen doble.
LokoYo_ #4 LokoYo_ *
#2 También asegura que para financiar la medida -que sólo podrían disfrutar las personas empadronadas en Barcelona- debería aumentarse algún impuesto municipal o crear nuevos, ya que la propuesta costaría unos 340 millones al año,
Por eso esa gente no gana nada y van destinados a desaparecer . Solo a los tontos les engañan de esa forma. Vamos a darte algo GRATIS , cuando por detrás te la clavan sin vaselina.

Pero construir vivienda, que es el principal problema de la comunidad, pues no . A jugar a los trileros con el dinero de otros
#5 Alcalino *
Creo que determinados servicios públicos deberian ser baratos, muy baratos, pero no gratis.

cuando algo es 100% gratis aparecen los cretinos que se dedican a abusar del servicio simplemente porque es gratis, y joden a todos los demás usuarios.

Yo prefiero pagar un poquito a no tener que pagar nada, precisamente por eso.
