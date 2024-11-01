edición general
La tienda de videojuegos más importante del mundo se desangra. Llegan recortes masivos para GameStop, mientras su CEO busca salvarse a sí mismo

La magia de ver colas frente a las tiendas de videojuegos se está perdiendo poco a poco. Es raro de ver hoy en día, puede que con Grand Theft Auto VI se experimente ese fenómeno, pero el auge de la digitalización está llevando a los jugadores a dejar de ir a los minoristas y optar por la comunidad de las tiendas digitales. Ello ha conducido al cierre de muchísimas tiendas de GameStop en algunos países de Europa, pero lo que se viene es bastante peor. Según informa Eurogamer, la cadena GameStop está ejecutando el cierre de cientos de tiendas en

Cada vez que hablo con alguien que no hace más que defender subscripciones como game pass, formatos exclusivamente digitales o casi peores como las keycards de Nintendo... Pienso que estamos apollardaos y que esta es la última consola con lector que tendré. Quizás la última consola así, en general, que tendré.
No me interesan las suscripciones. Ni en juegos, ni en películas, ni en nada.
Normal!!! Vas a pillar el rail empire a 50 pavos de segunda mano y lo flipas!
