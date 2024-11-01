La tienda de videojuegos más importante del mundo se desangra. Llegan recortes masivos para GameStop, mientras su CEO busca salvarse a sí mismo

La magia de ver colas frente a las tiendas de videojuegos se está perdiendo poco a poco. Es raro de ver hoy en día, puede que con Grand Theft Auto VI se experimente ese fenómeno, pero el auge de la digitalización está llevando a los jugadores a dejar de ir a los minoristas y optar por la comunidad de las tiendas digitales. Ello ha conducido al cierre de muchísimas tiendas de GameStop en algunos países de Europa, pero lo que se viene es bastante peor. Según informa Eurogamer, la cadena GameStop está ejecutando el cierre de cientos de tiendas en