Tic tac para la primera ola de demandas por el apagón: Repsol, Moeve y la gran industria tienen dos meses para reclamar un agujero de más de 200 millones

Tanto Repsol como Moeve, al igual que el resto de empresas industriales que sufrieron grandes daños por el cero eléctrico, llevan meses esperando el señalamiento "oficial" de los responsables. Antes de dar la batalla, querían saber contra quién dirigir sus reclamaciones. Pero muchas de estas empresas van a verse empujadas a abrir el frente judicial sin que se hayan depurado responsabilidades. Ni el informe del Gobierno ni los investigadores europeos del apagón han determinado quién fue el responsable último del incidente.